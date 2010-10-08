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Yaşam

6 BİLEN 3 KİŞİ 402 BİN 393'ER LİRA KAZANDI ANKARA (A.A)

08 Ekim 2010 01:34

-6 BİLEN 3 KİŞİ 402 BİN 393'ER LİRA KAZANDI ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 402 bin 393 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Çekiliş sonucunda kazanan numaralar 12, 19, 32, 39, 41 ve 46 olarak belirlendi. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 304 kişi 1788 lira 25'er kuruş, 4 bilen 15 bin 659 kişi 19 lira 75'er kuruş, 3 bilen 285 bin 927 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İzmir-Karabağlar, İstanbul-Bahçelievler, Antalya-Muratpaşa'dan  yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 17 bin 928 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 810 bin 756 lira 87 kuruş, KDV olarak 1 milyon 198 bin 990 lira 7 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 670 bin 650 lira 69 kuruş aktarılacak.

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