6 beyin cerrahına çeteden tutuklama

Eskişehir beyninden vuruldu!

Eskişehir'de düzenlenen ''Enfeksiyon 26'' adlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 6'sı doktor 13 zanlı tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9'u beyin cerrahı, 18'i medikal firma sahibi ve çalışanı ile 3 kamu görevlisi toplam 30 kişi, adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 17'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğerleri, ''Suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak ve devleti zarara uğratmak'' gerekçeleriyle tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Bu kişilerden, beyin cerrahları M. B, S. Z. A, S. A, H. B, S. E, M. Ö. ile medikal firma sahibi ve çalışanı E. S, M. S, Y. E, S. K, M. M. T, Ç. M. ve G. Y, tutuklandı.