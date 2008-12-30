T24 LogoT24 Logo
Yaşam

6 beyin cerrahına çeteden tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen 'Enfeksiyon 26' adlı operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 6'sı doktor 13 zanlı tutuklandı

30 Aralık 2008 02:00

Eskişehir'de düzenlenen ''Enfeksiyon 26'' adlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 6'sı doktor 13 zanlı tutuklandı. 
 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9'u beyin cerrahı, 18'i medikal firma sahibi ve çalışanı ile 3 kamu görevlisi toplam 30 kişi, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 17'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğerleri, ''Suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak ve devleti zarara uğratmak'' gerekçeleriyle tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bu kişilerden, beyin cerrahları M. B, S. Z. A, S. A, H. B, S. E, M. Ö. ile medikal firma sahibi ve çalışanı E. S, M. S, Y. E, S. K, M. M. T, Ç. M. ve G. Y, tutuklandı.

Eskişehir beyninden vuruldu!

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24