6 başsavcı, 6 emniyet müdürü değişti, Sinem Özdemir bulunamadı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 2000 yılında 5 yaşındayken evinin önünde oynarken kaybolan ve o tarihten itibaren de kendisinden bir daha haber alınamayan Sinem Özdemir olayı, kentte son 5 yılda faili meçhul olarak kalan tek vaka oldu. 5 yılda 103 kasten adam öldürme olayının görüldüğü kentte, tüm vakalar çözüme kavuşturulurken, Sinem Özdemir\'in yaşayıp yaşanmadığı halen tespit edilemedi. Kaybolduğu tarihten bugüne kadar 6 emniyet müdürü ve 6 başsavcı değişen Samsun\'da çözüme kavuşturulamayan Sinem Özdemir dosyası belirsizliğini koruyor.

Samsun\'da son 5 yılda 103 kasten adam öldürme olayı meydana geldi. Polisin yaptığı tüm incelemeler sonucunda işlenen cinayetlerin tamamı çözüme kavuşturuldu. Son 5 yıllık verilen dikkate alındığında faili meçhul olarak arşivin tozlu raflarında tek bir dosya kalmadı. Tüm cinayetleri çözen Samsun polisi, 2000 yılında evinin önünde 5 yaşındayken kaybolan Sinem Özdemir, vakasını ise halen çözüme kavuşturamadı.

SİNEM\'İ ARARKEN BAŞKA BİR CESET BULUNDU

2010 yılında polis, kayıp kızın küçüklük fotoğrafını İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderip, yeniden yüzlendirme laboratuvarında çocuğun 15 yaşındaki halinin görüntüsü oluşturulup, polis ekiplerine dağıtıldı. Ancak yine kayıp Sinem yapılan tüm araştırma ve soruşturmalara rağmen yine bulunamadı. Sinem Özdemir\'in dosyası 2014 yılında Cumuriyet Başsavcılığı tarafından dönemin Cumhuriyet Savcısı olan ve şuan Bölge Adliye Mahkemesi\'nde savcı olarak görev yapan Vedat Soğukpınar\'a verildi. Soğukpınar, önce Zeytinlik Mahallesi\'nde cinsel suçlardan yargılanan, hapis cezası alan, sabıkası bulunan kişileri tespit etti. Belirlenen isimlerin hepsinin dosyası tek tek incelendi. 2008 yılında intihar eden Ahmet Demirci adı üzerinde yoğunlaşıldı.

Sinem\'in evine çok yakın uzaklıkta oturan Demirci\'nin 1995 yılında 2 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp kanıt yetersizliğinden beraat ettiği ortaya çıkınca, eşi ifadeye çağrıldı. Şuan boş olan Demirci\'nin evinin mutfağında eşinin ifadeleri doğrultusunda kazı yapıldı. Yapılan kazıda bir çocuğa ait olduğu belirtilen kafatası, diş ve kemik parçaları bulundu. Alınan parçalar İstanbul Adli Tıp Kurumu ile Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. İki kurumun kemikler üzerinde yaptığı incelemede kemiklerin uzun süre toprak altında ve su çeken bir yerde olması nedeniyle deforme olduğu, bu nedenle kimlik DNA\'sının tespit edilemediği ancak bulunan kemik parçalarının 15 yaşından büyük bir kişiye ait olduğu belirlendi. Kayıp Sinem\'i ararken bir başka faili meçhul cinayetle karşı karşıya kalan ekipler, Samsun ve ilçeleri başta olmak üzere yakın illerdeki 15 yaş ve üzeri kayıp başvurularını incemeleye aldı. Ancak bir sonuç elde edilemedi.

Kaybolduğu tarihten bugüne kadar 6 başsavcı, 6 emniyet müdürünün değiştiği Samsun\'da çözüme kavuşturulamayan tek dosya olarak arşivdeki yerini alan Sinem Özdemir\'le ilgili ailesi de 17 yıldan bu yana kızlarının çıkıp geleceği konusundaki umudunu koruyor.



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