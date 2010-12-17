-6 BAKANLIKTA ATAMA ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Devlet Bakanlığı, Milli Savunma, Milli Eğitim, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarındaki kadrolara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığında açık bulunan Devlet Destekleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Yener, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine Hazine'den Taşkın Temiz atandı. Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Paçacı getirildi. Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Reha Keskintepe, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne de Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ebru Barutçu Gökdenizler'in atanması uygun bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdür Yardımcılığına Cüneyd Albayrakoğlu atandı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Ali Rıza Korkmaz, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Mehmet Özkan ve Çankırı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Kırklareli Bayındırlık ve İskan Müdürü Şevket Onhan getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne Ramazan Çelikkaya ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına İsmail Sevinç'in atanmaları uygun görüldü.