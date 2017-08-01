6 aylıkken konuşmaya, 17 aylıkken kitap okumaya başlayan 2,5 yaşındaki Zehra Melis Acartepe

İki buçuk yaşındaki Zehra Melis Acartepe, 6 aylıkken konuşmaya, 17 aylıkken de akıcı bir şekilde kitap okumaya başladı.

Yaşıtlarına göre oldukça farklı tepkiler veren Zehra'nın ailesi, kızlarının üstün zekalı olduğunu düşünüyor. Ankara'nın Yeni Mahalle İlçesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Gamze ile 38 yaşındaki Serkan Acartepe çiftinin, iki buçuk yıl önce dünyaya gelen kızları, 6 aylıkken konuşmaya ve 17 aylıkken akıcı bir şekilde kitap okumaya başlaması gündemin dikkat çekici konuları arasına girdi. Ailesinin kendisine aldığı kitapları rahatlıkla 17 aylıkken akıcı bir şekilde okumaya başlayan Zehra Melis, daha sonra İstiklal Marşı, İzmir Marşı'nı tamamını ezberledi ve odasında tahtaya yazılan yazıları rahatlıkla okuyabilmenin yanı sıra, İngilizce olarak ise ayları tek tek okuyup, sayıları rahatlıkla sayabiliyor.

Küçük kızlarının bu durumunu farkeden baba Serkan Acartepe ise yaptığı açıklamalarda kızı için şu ifadeleri kullandı: "Aklımda böyle bir şey yoktu. Tabii baştan farkına varamadık açıkçası. Annesi daha çok ilgileniyordu. Ben tamamen onun ihtiyaçları ile ilgilendim. Ama annesi keşfetti özelliğini. Zamanla ben de farklı olduğunu anladım. Tabii hem mutluyum hem de endişeliyim açıkçası; çünkü ileride ne olacak, bazen bu tip çocuklar sosyal hayata çok karışamıyor. Ama şu anda öyle bir durumu yok. Kendisinden büyük ve küçük çocuklarla iletişimi gayet iyi. Tek isteğimiz onun harcanmaması, iyi bir eğitim alması.