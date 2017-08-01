T24 LogoT24 Logo
Yaşam

6 aylıkken konuşmaya, 17 aylıkken kitap okumaya başlayan 2,5 yaşındaki Zehra Melis Acartepe

''Tek isteğimiz Zehra'nın harcanmaması iyi bir eğitim alması''

01 Ağustos 2017 20:34

İki buçuk yaşındaki Zehra Melis Acartepe, 6 aylıkken konuşmaya, 17 aylıkken de akıcı bir şekilde kitap okumaya başladı.

Yaşıtlarına göre oldukça farklı tepkiler veren Zehra'nın ailesi, kızlarının üstün zekalı olduğunu düşünüyor. Ankara'nın Yeni Mahalle İlçesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Gamze ile 38 yaşındaki Serkan Acartepe çiftinin, iki buçuk yıl önce dünyaya gelen kızları, 6 aylıkken konuşmaya ve 17 aylıkken akıcı bir şekilde kitap okumaya başlaması gündemin dikkat çekici konuları arasına girdi. Ailesinin kendisine aldığı kitapları rahatlıkla 17 aylıkken akıcı bir şekilde okumaya başlayan Zehra Melis, daha sonra İstiklal Marşı, İzmir Marşı'nı tamamını ezberledi ve odasında tahtaya yazılan yazıları rahatlıkla okuyabilmenin yanı sıra, İngilizce olarak ise ayları tek tek okuyup, sayıları rahatlıkla sayabiliyor. 

Küçük kızlarının bu durumunu  farkeden baba Serkan Acartepe ise yaptığı açıklamalarda kızı için şu ifadeleri kullandı: "Aklımda böyle bir şey yoktu. Tabii baştan farkına varamadık açıkçası. Annesi daha çok ilgileniyordu. Ben tamamen onun ihtiyaçları ile ilgilendim. Ama annesi keşfetti özelliğini. Zamanla ben de farklı olduğunu anladım. Tabii hem mutluyum hem de endişeliyim açıkçası; çünkü ileride ne olacak, bazen bu tip çocuklar sosyal hayata çok karışamıyor. Ama şu anda öyle bir durumu yok. Kendisinden büyük ve küçük çocuklarla iletişimi gayet iyi. Tek isteğimiz onun harcanmaması, iyi bir eğitim alması.

ETİKETLER

Zehra Melis AcartepeÇocukEğitimOkumaYazma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24