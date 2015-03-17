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Yaşam

6 aylık kızını duvara vurarak öldürdü!

'Çok fazla ağlıyor' diye bebeğini duvara fırlatarak öldüren baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi

17 Mart 2015 10:04

Beylikdüzü'nde bir baba, 6 aylık kız bebeğini "çok fazla ağlıyor" diye duvara fırlatarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nde oturan C.T. ve karısı E.T.'nin 6 ay önce kız bebekleri dünyaya geldi. İddiaya göre, erkek çocuk isteyen baba C.T., bu durum karşısında bunalıma girdi. Aylarca, doğum yapan eşini suçladı. Dün de bebeği "çok fazla ağlıyor" diye duvara fırlattı. Ardından da, yere düşerek hareketsiz kalan minik kız için ambulans istedi. Eve gelen ekipler, minik Z.T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Baba bebeğin düştüğünü söyleyince, Z.T. "Kaza sonucu öldü" raporuyla toprağa verildi. Baba C.T. ise karısını tehdit ederek susturmayı başardı.

 

Olayı baldızı aydınlattı

 

DHA'da yer alan habere göre, durumu ablasından öğrenen C.T.'nin baldızı, polise giderek olayı anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de babayı gözaltına aldı. C.T., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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