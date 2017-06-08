6 aylık hamile kadın teleferikte elektrik akımına kapılıp öldü

Rize'nin Ardeşan ilçesi Eski Armutluk Köyü'nde "Rize usulü teleferik" olarak bilinen ve tehlike saçan "Varangel"de 6 aylık hamile olan 22 yaşındaki Özlem Terzi elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Ali Paşa Terzi’ye ait tarladan topladıkları çayları ilkel teleferik kabinine yerleştirmeye çalışan Özlem Terzi, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Kadının çığlığı üzerine yardıma koşan Emine Karlı da elektrik çarpması sonucu kendinden geçti. Çevredekilerin elektrik akımını keserek kurtarmaya çalıştığı iki kadın, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Özlem Terzi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Karlı’nın ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"Bölgede 20 bine yakın ölüm saçan teleferik var"

Doğu Karadeniz'de yoğun olarak kullanılan ve bölgede 'varangel' olarak adlandırılan ilkel teleferiklerle ilgili rapor hazırlayan Rize Makine Mühendisleri Odası, sayıları Rize’de 10 bin, bölge genelinde de 20 bine ulaşan ilkel teleferiklerin can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekmişti.

Taşıma ve ulaşımda kullanılıyor

"Ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olan ilkel teleferiklerin gelişi güzel kullanıldığına dikkat çekilen ve hiçbir mekanizmasının düzgün olmadığına" yer verilen raporda teleferiklerin bir standarda kavuşturulması gerektiğine işaret edilmişti. Bölgenin dağlık ve engebeli olması nedeniyle tarlalardan çay taşıma için kullanılan ilkel teleferikler ulaşım için de kullanılıyor.

Muhammet KAÇAR (DHA)