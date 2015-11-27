6 aylık bebeğini Facebook'tan sattı!

Bolivya'da Facebook ilanıyla 6 aylık bebeğini sattığı tespit edilen anne ile bebeği satın alan kadın tutuklandı.

Bolivya'da Facebook üzerinden bebek alım satımı yapan iki kadının tutuklandığı bildirildi. Yetkililer, 6 aylık kız bebeğini sosyal medya ilanıyla 250 dolara satan anne ile bu bebeği satın alan iki kadının insan kaçakçılığı suçundan tutuklandıklarını belirtti.

Santa Cruz'un çocuk koruma yetkilisi Rosy Valencia, bebeğini satın alan 18 yaşındaki kadının, bebeği, kendisini terk eden adama karşı koz olarak kullandığını söyledi.

Valencia, adamın polisi araması üzerine kadınların gözaltına alındıklarını ifade etti.

Yetkililer, bebeğini satan 32 yaşındaki kadının, bebeğin doğum masraflarını karşılamak için bu yola başvurduğunu açıkladı.