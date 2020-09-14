6 aydır ücretsiz izinde olan vatandaş: Biri bize, bin 168 lira ile nasıl geçineceğimizi anlatsın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir fabrikada çalışan 38 yaşındaki Mehmet Nalbantoğlu, pandemi sürecinde 50'den fazla arkadaşıyla birlikte ücretsiz izne gönderildi. Altı aydır 1168 lira nakdi ücret desteğiyle geçinmeye çalışan 3 çocuk babası Nalbantoğlu, “Biri bize bin 168 lira ile nasıl geçineceğimizi, nasıl aç yaşayacağımızı anlatsın” dedi.

''Şikayetler sonuç vermedi''

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Nalbantoğlu, “Mart'ın 23'ünde astım rahatsızlığımdan dolayı beni 3 ay ücretsiz izne çıkardılar. Ardından bu süreleri uzattılar. Altı aydır maaş ve sigortam ödenmedi. İşvereni defalarca CİMER'e şikayet ettiğim halde bir gelişme olmadı. AKP Aydın milletvekillerine ulaştım, sessiz kaldılar” ifadelerini kullandı.

“Eşim evi terk etti”

Son altı ayda yaşadıkları üzerine eşinin “Artık dayanamıyorum” diyerek evi terk ettiğini dile getiren Nalbantoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Altı aydır işsizim ve ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu aile içine de yansıdı. Evlendiğimiz 2006 yılından bu yana dönem dönem sıkıntılar yaşadık. Eşim de ‘artık aynı sorunları yaşamak istemiyorum’ dedi, on gün önce evi terk etti.

En büyüğü 8 sınıfa giden üç çocuğum ile çaresiz kaldım. Ben ve çocuklarım nasıl geçineceğiz onun derdindeyim.''

''Fabrika yeni işçi alımı için ilan verdi''

Ücretsiz izinde oldukları için halen fabrikanın çalışanı olarak göründüklerini söyleyen Nalbantoğlu, “Bizi işten çıkarmıyorlar, ancak 500 yeni eleman almak için ilan veriyorlar. Bu yöntemle işsizlik istatistiklerini düşürmeye çalışıyorlar” dedi.

''1168 lira ile Cumhurbaşkanı geçinebilirse, yemin ederim maaşımı veririm''

Altı ayda sıfırı tükettiğini söyleyen Mehmet Nalbantoğlu, şöyle konuştu:

''Sadece bir bankanın kredi taksitine aylık bin lira ödüyorum. Üç çocuğumla geçinemeyince maaş aldığım bankadan kredi aldım, onlara 519 lira ödemem var. Kredi kartlarından toplam 8 bin lira harcadım. Kredi kartında bir kuruş limit kalmadı.

Açlık sınırı 2 bin 500 liranın üzerinde siz ‘bin 168 lira ile vatandaşa geçimini sağla’ diyorsunuz. Kızım 8. sınıfa gidiyor. Öğretmeni evde çalışması için 4 kitap önerdi, kırtasiyeye sordum 205 lira.

Bu rakam bırakın yaşamayı okul masrafına yetmeyecek. Bizlere verilen bin 168 lira ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçinebilirse, yemin ederim maaşımı veririm. Dayanacak gücüm kalmadı.''