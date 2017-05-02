"6 aydır tutukluyuz; bu beni Sınır Tanımayan Gazeteciler'in ülkemi konumlandırdığı 155. sıra kadar üzmüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesinin yazar, çizer ve yönetecileriyle "hayır videosu çektiği için tutuklandığı" belirtilen üniversite öğrencisi Muhammet Ali Gül ile görüştü. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, "6 aydır tutukluyuz. Hâkim karşısına çıkmaya daha 3 ay var. Ama bu beni AKPM’nin Türkiye’yi düşürdüğü lig ve Sınır Tanımayan Gazeteciler’in memleketimi konumlandırdığı 155. sıra kadar üzmüyor" derken, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, "Gazetemiz eğilmedi, teslim olmadı. Bizi yalnız bırakmadılar" mesajı verdi.

CHP’li Altıok, Silivri’de tutuklu yazar, çizer ve yöneticilerden bir bölümünü ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, Altıok’un paylaştığı, izlenimler ve mesajlar şöyle:

"Gazetemiz eğilmedi"

Akın Atalay: İddianamenin zihniyeti 251. sayfada sonuç ve değerlendirme bölümünde açıkça ortaya çıkıyor. Yapılan faaliyetin meşru zeminde yapılması önemli değil. Örneğin bir doktor örgüt üyesi değilse gizlice getirilen örgüt üyesini tedavi ederse yardım suçu işler. Normal şartlarda gazetecilik faaliyeti sayılabilecek konular böyle değerlendirilir. Gazetemize özel teşekkür ediyorum. Eğilmedi. Teslim olmadı. Bülent (Özdoğan) ve ekibi tutukluluğumuzu anlamlı ve dayanılır kıldılar. Bizi yalnız bırakmadılar.

"Herkes için adalet"

Murat Sabuncu: 6 aydır tutukluyuz. Hâkim karşısına çıkmaya daha 3 ay var. Ama bu beni AKPM'nin Türkiye’yi düşürdüğü lig ve Sınır Tanımayan Gazeteciler’in memleketimi konumlandırdığı 155. sıra kadar üzmüyor, kaygılandırıyor. Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin ve kendimin geleceği ile ilgili en ufak bir endişem yok. Bugünlerin geçeceği, beraat edeceğimiz ve yakınlarımıza kavuşacağımız günlerin uzak olmadığını biliyorum. Dileğim, Türkiye’de her fikirden insanın omuz omuza diğerini ötekileştirmeden yaşaması. Her zaman söylediğim gibi sadece kendim için değil fikir ve düşünceleri yüzünden tutuklu herkes için adalet istiyorum.

"Toplum kanmadı"

Muhammet Ali Gül: Bu sonucu bekliyordum, zaten videoda da var. 15 yılın tüm yanlışlarını hayır’a yıkmak istediler, istiyorlar. Hayır’ı anlatan meşru gerekçeleri dillendiren herkesi hedef alıyorlar. Toplum kanmadı ve büyük bir mesaj verdi. Deniz Yücel: Çok sayıda mektup gelmiş ancak sadece 3 tanesi iletildi. Dilekçe yazdım, yanıt verilmiyor. Tadilat ya da sağlık konusunda yazılan dilekçelere hemen yanıt geliyor, hatta bazen aynı gün. Bu dilekçem yanıtsız bırakılıyor.

"Moraller yüksek"

CHP’li Altıok, Turhan Günay’ın şahsına gönderilmiş 105 imzalı kitabın verilmediğini, sıkıntının basına yansımasının ve çeşitli girişimlerin ardından Günay’ın kitaplarının verildiğini belirterek, “Artık dışarıdan para ile kitap getirtebiliyorlar. Turhan Günay, ÇYDD Öykü ödülleri jürisinde. Katılan kitapları okumuş görüşünü iletmiş” dedi. CHP’li Altıok izlenimlerini şöyle aktardı: “Tümünün moralleri yüksek dirençli ve inançlı. Dışarıdaki bir gazeteci gibi gündemi ve gelişmeleri takip ediyorlar. Türkiye’nin uluslararası platformda düşürüldüğü konumdan rahatsızlık duyuyorlar. AKPM’nin haklı gerekçeleri Türkiye adına üzüyor onları.”