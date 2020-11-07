6 aydır tutuklu bulunan Müyesser Yıldız için kampanya başlatıldı: Gazetecilik suç değildir!

Haberin Var mı İnisiyatifi, yaklaşık 6 aydır tutuklu olan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız için sosyal medya kampanyası başlattı.

9 Kasım Pazartesi günü saat 09.30’da Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesinde hazırlanan video ve açıklama ile, "Müyesser Yıldız, 15 Temmuz’un perdesini aralayan haberleri nedeniyle hedef alındı. Soruşturma eski günlerdeki gibi sahte bir ihbar mektubuyla başladı. Kendisine hakaret eden İçişleri Bakanı’na dava açtıktan sonraki ilk iş gününde gözaltına alındı. Ve Pazartesi günü tam 155 gün olacak Müyesser Yıldız tutuklanalı" denildi.

Ayrıca Yıldız için, sosyal medyada #MüyesserYıldızaÖzgürlük etiketi ile kampanya başlatıldı. Müyesser Yıldız etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde ikinci sıraya yerleşti.

Haberin Var mı İnisiyatifi'nden açıklama

“Merhaba, Gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran’ın yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Kasım Pazartesi günü saat 09.30’da Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 15 Temmuz’un perdesini aralayan haberleri nedeniyle hedef alındı. Soruşturma eski günlerdeki gibi sahte bir ihbar mektubuyla başladı. Kendisine hakaret eden İçişleri Bakanı’na dava açtıktan sonraki ilk iş gününde gözaltına alındı. Ve Pazartesi günü tam 155 gün olacak Müyesser Yıldız tutuklanalı...

Biliyoruz ki; “casusluk” ile başlayıp, “gizli bilgi yayımlama” suçuna evrilen ama bu suçu işlediği iddia edilen yazıları halen yayında olan Müyesser Yıldız’ın gazeteciliği yargılanıyor bu davada.

İşte bu yüzden...

Bir kez daha “gazetecilik suç değildir” diyoruz ve Yıldız’ın özgürlüğünü istiyoruz.

Bunun için bir video hazırladık. Bugün (7 Kasım Cumartesi) saat 11:05’te #MüyesserYıldızaÖzgürlük etiketiyle paylaşacağız.

Siz de bu çağrımıza destek verir ve videomuzun daha çok insana ulaşmasını sağlarsanız seviniriz.

Sevgiler.

Haberin Var Mı İnisiyatifi"