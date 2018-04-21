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6 aydır kayıp Fatma, gölette aranacak

Tolga YANIK/SARIVELİLER (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Sarıseliver ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce kaybolan Fatma Uyanık (33) için ilçedeki Çevlik göletinde arama yapılacağı belirtildi

21 Nisan 2018 13:24

Tolga YANIK/SARIVELİLER (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Sarıseliver ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce kaybolan Fatma Uyanık (33) için ilçedeki Çevlik göletinde arama yapılacağı belirtildi.
Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, geçen yıl 5 Ekim\'de annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Buradaki bağ evinde bir gece kalan anne- kız, ertesi sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık, havanın kararmasına karşın eve dönmeyince, yakınları aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınamayınca jandarma ve polise gidilerek, kayıp başvurusunda bulunuldu. Jandarma ve AFAD ekibi, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı.
Fatma Uyanık için ailenin başvurusu üzerine ilçede bulunan Çevlik göletinde arama yapılacağı belirtildi. Ağabey Ali Uyanık, \"Kardeşimden 198 gündür haber alınamıyor. Bizim ve Cumhuriyet Savcımızın isteği doğrultusunda ilçede bulunan Çevlik göletinde aramalar yapılacak. Arama çalışmalarının en kıza sürede başlayacağını ümit ediyorum\" dedi.

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