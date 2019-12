-6 AYDIR CENAZELERİNİ BEKLİYORLAR ZONGULDAK (A.A) - 24.11.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlamanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen cenazelerini teslim alamayan 2 aile, madencilerin düştüğü tahmin edilen kuyuyu onaracak Çinli firmanın işe başlamasıyla cenazelerin çıkarılmasını ümit ediyor. TTK maden ocağının eksi 540 kodunda 17 Mayıs'ta meydana gelen patlamanın ardından, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerine hala ulaşılamadı. Madencilerin düştüğü tahmin edilen 735 metre derinliğindeki kuyunun onarılmasına yönelik 18 Ekim'de açılan ihaleyi 1 milyon 209 bin dolar telifle kazanan Çin'den Sino Steel Industr Trade Group Corporation'ın (SSIT) firmasının işe başlamasıyla aileler cenazelerin çıkarılması sabırsızlıkla bekliyor. Kuyunun tamamının temizliği, meydana gelmiş tahribatın giderilmesi ile ihraç sisteminin ve yardımcı kurtarma vincinin yeniden devreye alınması işini Çinli firmanın 150 günde tamamlaması planlanıyor. Cenazesi çıkarılamayan işçilerden Dursun Kartal'ın oğlu Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Turgut Kartal, yaptığı açıklamada, bazı madenci aileleriyle birlikte bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiklerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu'ndan cenazelerin çıkarılması konusundaki girişimlerine yardımcı olmasını istediklerini anlatan Kartal, şöyle konuştu: ''Babamı kaybetmenin acısına cenazeleri teslim alamamanın verdiği hüzün de eklendi. Annemin her gün gözü yaşlı. Kurban Bayramı'nda dua edecek bir mezarımız bile olmadı. Yaklaşık 6 aydır Çinlileri bekliyoruz. Bir Çinli firma vazgeçti, şimdi yeni bir şirketin cenazeleri çıkartacağı söyleniyor. Bu sadece kuyu onarımı değil. Cenazelerimiz alınacak, insani bir değer söz konusu. Ancak bizim hassasiyetimizi kimse taşımıyor, ne acılar yaşadığımızı anlamak istenmiyor. Umarız kısa zamanda cenazemiz bize verilir.'' Kartal, kentte geçmişte yaşanan grizu facialarında madencilerin yakınlarına kamuda iş imkanı sağlandığını öğrendiklerini belirterek, ''Madenci yakınlarına kamuda iş imkanı sağlanarak acıların sarılmasına katkı bekliyoruz. Sorunlarımızı dile getirmek için bakanlardan, hatta Başbakanımızdan davet bekliyoruz'' dedi. Dursun Kartal'ın eşi Gülhizar Kartal da eşinin cenazesinin bir parçasının bile bulunmasına razı olduklarını belirterek, ''Halen Çinlileri bekliyoruz. Sürekli bizi oyalıyorlar. Gözlerimdeki yaş dinmedi. Çocuklarımızın hayatı da karardı. En azından onlar kamuda işe yerleştirilsin. Devletimizden bunu bekliyoruz'' diye konuştu. -HALEN BABASININ MAMA ALMAYA GİTTİĞİNİ ZANNEDİYOR- Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşayan Engin Düzcük'ün eşi Hayriye Düzcük de artık yaşadıkları hüzünden gözyaşı bile dökemediğini, acıların aradan geçen süre içinde sinire dönüştüğünü söyledi. Çocuklarından 3 yaşındaki Sıla'nın halen babasını ''mama almaya gittiğini'' zannettiğini anlatan Düzcük, şunları kaydetti: ''Artık bize cenaze olarak ne vereceklerini bile bilmiyoruz. Yaklaşık 6 ay geçti. Artık bizim sorunumuzla kimsenin ilgilenmediğine karar verdik. Umudumuzu yitirdik. Kurumda günlük işler yürüyor, kömür çıkıyor, işçiler çalışıyor. Hayat onlar için normale döndü ama bizim için zaman yaşadığımız acıda durdu. Dua edecek mezarımız bile yok. Devletler savaşta bile askerlerin cenazesini bırakmıyor, bizim cenazelerimiz 6 aydır kuyuda çürüdü. Devletimiz işçisine sahip çıksın.'' TTK yetkilileri de yüklenici firmayla ihale sözleşmesinin imzalandığını, kısa sürede çalışmalara başlanacağını belirterek, cenazelerin bir an önce çıkartılacağını bildirdi. -İHALE SÜRECİ- TTK maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamayla oluşan göçüklerde Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerine rastlanılmaması üzerine 735 metre derinliğe kadar ulaşan kuyuya düştüğü tahmin edilen işçilerin cenazesi çıkarılamadı. Kuyunun onarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 16 Ağustos'ta Çinli mühendislerden oluşan ekibin incelemelerde bulunarak ülkelerine dönmelerinin ardından, TTK yetkilileri kuyunun montajını yapan CITIC International Cooperation firmasının işe bir an önce başlaması için görüşmelerde bulundu. Kurumla arasında 10 yıllık tamir ve bakım sözleşmesi bulunmasına karşın CITIC firması deneyimli elemanları bulunmadığı, kuyunun onarımının uzmanlık isteyen iş olduğunu vurgulayarak, işi yapamayacağını kuruma gönderdiği bir mektupla bildirdi. Bunun üzerine TTK yönetimi kuyunun onarım işi için 18 Ekim'de uluslararası ihaleye çıkmış, işi üstlenen Çinli SSIT firmasıyla sözleşme imzalanmıştı.