6 aydır boş duran ofisi çıngıraklı yılanlar bastı

T24 Dış Haberler

ABD'li yazar ve Atavist dergisinin genel yayın yönetmeni Seyward Darby, eşinin Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır boş olan ofisini çıngıraklı yılanların bastığını söyledi.

Eşine iş yerinden gelen bildirimde ofislerinde çıngıraklı yılanların bulunduğu ve yılanların "mutlu bir şekilde" çoğaldığının bildirildiğini ifade eden Darby, bahsi geçen ofise 6 aydır kimsenin gitmediğini belirtti.

Darby, eşinin ofisinin sıkça çıngıraklı yılan görülen bir bölgede bulunduğunu, ilginç olanın içeriye girip orada yaşamaya başlamaları olduğunu söyledi.

Yazarın Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma yorum yapan sosyal medya kullancıları, Darby'nin eşinin iş yerinde yılanlar için toplantı masalarının alçaltılmasını önerdi ve bir kişi de "iş dünyasında yılanlara dikkat edin derken haklıymışlar" değerlendirmesinde bulundu.

Darby, eşinin Columbia Üniversitesi'nin Palisades, New Jersey'deki ek binasında çalıştığını ifade etti.