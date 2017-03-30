6 aydan küçük bebeklere topuklu ayakkabı tepki yarattı

ABD'de 6 aydan küçük bebekler için topuklu ayakkabı üreten bir şirket tüketicilerin ve kampanya gruplarının tepkisini çekti.

Pee Wee Pumps isimli şirket bebekler için ürettiği yumuşak ayakkabı modellerine "havalı" ve "diva" gibi isimler veriyor.

Ayakkabı firmasının internet sitesinde tanıttığı ayakkabı modelleri sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Bebek ayakkabılarının katlanabilir topukları ve sivri uçları var. Markanın modelleri 6 aydan küçük bebekler için üretiliyor.

Firmanın Facebook sayfasında minyatür bir motosiklete oturtulmuş bir bebek fotoğrafının altında "Bu küçük Diva PeeWeePumps ayakkabılarıyla havalı poz veriyor" ifadeleri yer alıyor.

Siteyi kullananlar bebeklerin bu şekilde sergilenmesinin "yanlış ve iğrenç" olduğu eleştirisini getirdi.

Melissa Balinski isimli bir kullanıcı "Bu doğru değil" dedi. Jen isimli başka bir yorumcu "Bebek ürünlerinin tanıtımını bu şekilde yapmak hastalıklı" mesajını paylaştı.

Pee Wee Pumps şirketinin tanıtım görsellerinde kolye takan, pullu elbiseler ve tütüler giyen bebeklerin fotoğrafları da bulunuyor.

Merkezi ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nin Greensburg kentinde bulunan firmanın kurucusu Michele Holbrook internet sitesindeki açıklamasında ürünlerin "yürümek için değil, bebek giyiminde giderek yayılan ve popüler olan yüksek moda talebini karşılamak için üretildiğini" söyledi.

Modelleri arasında kırmızı saten ya da leopar desenli pabuçlar bulunan firmanın Facebook sayfasında kullanıcılar çeşitli yorumlar paylaşıyor.

Barrow isimli bir kullanıcı "Kesinlikle bu markayı almam" derken Flory isimli bir kullanıcı "Bu korkunç" yorumunu yaptı.

Bazı kullanıcılar ise bebeklerin bu ayakkabılarla çok şirin göründüğü görüşünü savunuyor.

Pee Wee Pumps internet sitesinde modeller "Cakalı", "Vahşi Çocuk" ve "Diva" gibi isimlerle tanıtılıyor.

Ayakkabı firması bu ay İngiltere'de çocuk giyiminin cinsiyetçi klişelerden arındırılması için kampanya yürüten Let Clothes Be Clothes (Bırakın giysiler giysi olsun) grubunun sert eleştirilerinin hedefi olmuştu. Grup bebeklerin fotoğraflarını yayınlayarak "Dikkatli olun fotoğraflar şok edici" mesajını paylaşmıştı.

Grubun paylaşımı üzerine bazı kullanıcılar bebekleri topuklu ayakkabılar içinde gösteren bu fotoğrafların yasaklanması gerektiği görüşünü savundu.