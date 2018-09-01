6 ayda sıfırdan zirveye çıktılar

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Kangal ilçesinde yaşayan Şeyma Kodaz (11), 6 ay önce tanıştığı Tayland dövüş sporu muaythai ile katıldığı uluslararası turnuvada birinci oldu ve altın madalyaya uzandı. Eylül Çoktaş (11) da aynı dönemde başladığı muaythai\'de, aynı turnuvada ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kangal ilçesinde 75\'inci Yıl Ortaokulu öğrencisi Şeyma Kodaz, 6 ay önce muaythai sporu ile tanıştı. Muaythai antrenörü Tahir Sığırcı (25) ile çalışmaya başlayan Şeyma, il müsabakalarındaki başarıları sonrası Mersin\'deki şampiyonaya katıldı ve burada Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sayede Şeyma Kodaz, Ukrayna\'da düzenlenecek Uluslararası Karadeniz Kupası Muaythai Turnuvası\'na katılmaya hak kazandı. Eylül Çoktaş da 6 ay önce muaythai sporuna başladı. Eylül, Çanakkale\'de düzenlenen Muaythai Minikler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası\'nda üçüncülük elde etti. Türkiye şampiyonasında ilk ikiye giren sporcuların masrafları Muaythai Federasyonu tarafından karşılanırken, üçüncülerin masraflarını sporcular kendi karşılamaları gerektiği için Şeyma Kodaz ve Eylül Çoktaş, sponsor arayışına girdi. İki sporcuya yurt dışında yaşayan bir hayırsever sponsor oldu. Bu sayede, Şeyma ve Eylül hayal ettikleri turnuvaya katıldı. Muaythai antrenörü Tahir Sığırcı ile şampiyonaya hazırlanan sporculardan Şeyma Kodaz 40 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Malevych\'i yenerek altın madalya alırken, Eylül Çoktaş ise 30 kilogramda Ukraynalı rakibi Skhurikhina Polina\'yı yenerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcular memleketleri Sivas\'ta davul-zurna ile karşılandı.

\'TÜRKİYE\'Yİ GURURLANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\'

Turnuvadan altın madalya ile dönen Şeyma Kodaz, \"Muaythai sporuna çok meraklıydım. Sonra hocamız sayesinde bu spora başladım. İl şampiyonu oldum. İl şampiyonu olduktan sonra Mersin\'de Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra Ukrayna\'ya gidecektim. Ama sponsor bulamadık. Daha sonra yapılan haberler sayesinde sponsor bulduk. Bize sponsor olan Aydın Bıçakçı ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Turnuvada şampiyon oldum. Ailemi ve Türkiye\'yi gururlandırdığım için çok mutluyum. 6 ayda bu başarıya ulaştım. Diğer arkadaşlarımıza da bu sporu tavsiye ediyorum\" dedi.

Turnuvada gümüş madalya alan Eylül Çoktaş ise \"Bu sporu 6 aydır yapıyorum. 6 ay içerisinde iki şampiyonluk, bir de üçüncülük kazandım. Çanakkale\'deki Türkiye Şampiyonası\'nda üçüncü oldum. Bu sayede Ukrayna\'ya gitmeye hak kazandım. Orada da ikinci oldum. Bizi çalıştıran Tahir Sığırcı hocamıza da teşekkür ediyorum. Bu sporu herkese öneriyorum. Hem kendini savunabiliyorsun hem de bir gurur oluyor. Ailemi ve Türkiye\'yi gururlandırdığım için çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.

\'SPORCULARIMLA GURUR DUYUYORUM\'

1 yıldır muaythai antrönörlüğü yaptığını söyleyen Tahir Sığırcı, \"6 ay önce Kangal ilçesinde 75\'inci Yıl Ortaokulu\'nda muaythai dersleri vermeye başladık. Sporcularımız her gün antrenmanlarını aksatmadan yapmaya devam ediyorlardı. Önce il şampiyonası yaptık. Şampiyonaya 13 sporcu getirmiştim. 13\'ü de birinci olmuştu. Güzel bir ivme yakalamıştık. Daha sonra Türkiye şampiyonasında Şeyma Kodaz ve Eylül Çoktaş, Türkiye üçüncüsü oldu. Uluslararası Karadeniz Kupası Turnuvası\'na gitmeye hak kazandılar. Oraya gitmek için de federasyona yatırmamız gereken belli bir bütçe vardı. Bu bütçe için de sağ olsun Aydın Bıçakçı ağabeyimiz bize sponsor oldu. Ukrayna\'da yapılan Uluslararası Karadeniz Kupası Muaythai Turnuvası\'nda Şeyma Kodaz şampiyon oldu. Eylül Çoktaş ise ikinci oldu. Sporcularım Kasım ayında Antalya\'da yapılacak olan EMF Uluslararası Muaythai Turnuvası\'na da katılacaklar. Ben sporcularımla gurur duyuyorum. İkisinin de orada şampiyon olmasını ümit ediyorum. Başarmak için daha çok çalışacağız. İkisinden de şampiyonluk bekliyorum\" dedi.

Sporcularının antrenmanı hiçbir zaman aksatmadığını belirtren Tahir Sığırcı, \"Benim çalıştırdığım 15-20 sporcu var. Bu 15-20 sporcudan sadece Şeyma ve Eylül hiçbir antrenmanı aksatmadılar. Hiçbir antrenmana gelmemezlik yapmadılar. Hatta Eylül Çoktaş\'ın bir gün hasta halde salonda, ateşler içinde antrenmana geldiğini gördüm. Ben, kendisine izin verdim. Yani bu iki sporcumun dışındaki sporcular da çok istekli, başarmak isteyen sporcular. \'Devamlılık başarı getirir\' diye ilk başta söylemiştik. Gerçekten de bunun karşılığını Eylül ve Şeyma ile almış olduk. Başarılı olmak için devamlı antrenman yapmak gerekiyor\" diye konuştu.



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