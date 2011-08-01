-6 AYDA 7 BİN ŞİDDET MAĞDURU KADIN BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Daha önceki siyasiler de hastayı getirme, götürme takibini yapma üzerinden de siyaset izlemişlerdi. Biz ise 'Kimsenin Ankara'ya gelme ihtiyacı olmamalı' dedik. Ankara'ya gelerek tedavi olan hasta ve hasta yakınları için misafirhane hizmeti önemli bir ihtiyaçtı. Bunun veriliyor olması, çok önemli' '' dedi. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ile birlikte, Ankara Yaşam Destek Merkezi'ndeki programın ardından Ankara Valiliği tarafından hizmete sunulan ''Onkoloji Hastanesi Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi''ne gelen Şahin, misafirhane odalarını gezerek, incelemelerde bulundu. Hasta ve hasta yakınlarıyla misafirhanenin bahçesinde bir araya gelen Şahin, herkese ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Akciğer kanseri olan ve Gaziantep'ten gelen Selda Dinçer'in babası Selim Dinçer'in, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, burada kendilerini evlerinde hissettiklerini söylemesi üzerine Bakan Şahin, daha önceki yıllarda Gaziantep'ten tedavi için Ankara'ya gelen hasta sayısının daha fazla olduğuna dikkati çekti. Üçüncü dönem milletvekilliğini yaptığını anımsatan Bakan Şahin, ilk dönemde özellikle göz, onkoloji gibi ihtisas alanlarından Gaziantep'ten başkente hasta gelişinin yoğun olduğunu vurguladı. Şahin, ''Daha önceki siyasiler hastayı getirme, götürme takibini yapma üzerinden de siyaset izlemişlerdi. Biz ise 'Kimsenin Ankara'ya gelme ihtiyacı olmamalı' dedik. Ankara'ya gelerek tedavi olan hasta ve hasta yakınları için misafirhane hizmeti önemli bir ihtiyaçtı. Bunun veriliyor olması, çok önemli'' diye konuştu. İl dışından gelen hastaların barınma ihtiyacına değinen Şahin, misafirhane uygulamasını çok önemsediklerini belirtti. Şahin, ''Sayın Valimizin başlattığı proje, çok ciddi bir ihtiyaçtı. Tüm hasta ve yakınlarına geçmiş olsun, ramazanınız hayırlı olsun'' dedi. Şahin, Erivan'dan gelerek göğüs kanseri tedavisi olan Ermeni vatandaşı Tereza isimli gençle Azerbaycanlı hastaya da acil şifalar diledi. Temennilerinin hiç kimsenin hasta olmaması olduğunu vurgulayan Şahin, ''Hastalık kaçınılmazsa bize düşen şey hastamızın yaşamını kolaylaştıran tedbirleri almaktır. Bunun için gayret ediyoruz'' dedi. -''ANKARA'YI ÇOCUK DOSTU ŞEHİR YAPACAĞIZ''- Ankara Valisi Yüksel de ''Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imkanları size helal olsun. Bizim için esas olan burada şifa bilmeniz ve 'Benim devletin böyle olmalı' demenizdir. Devletimizin gücü, sizinle beraberdir'' diye konuştu. Bir gazetecenin, ''Şehirlerin kadınlarla kardeş olma projesi vardı. Bu illerin sayısı artırıldı, ancak Ankara projede yok. Başkentte çok sayıda kadın şiddet görüyor. Bu konuda siz ne yapacaksınız'' sorusu üzerine Yüksel, Ankara'nın bir dünya şehri olduğunu, kadın ve çocuk konularında önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Yüksel, daha önce görev yaptığı Antalya'nın kadın dostu şehirler arasında bulunduğunu belirten Yüksel, şöyle devam etti: ''Türkiye'de en çok göç alan şehirlerin başında Ankara geliyor. Geçen yıl 100 binin üzerinde insanın buraya göç ettiğini tespit ettik. Ankara'da en çok mağdur olan kesim kadınlar kadar çocuklardır. Bundan 4 ay kadar önce Valilikte oluşturulan bir koordinasyon merkeziyle alışmalar yaptık ve UNICEF'e başvurduk. Ankara'yı çocuk dostu şehir yapacağız. Bu konuda tüm uzmanlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Böylece, Ankara'nın çocuklarla ilgili bir anayasası olacak. 'Haritadaki yeri neresi olursa olsun, rengi, ırkı fark etmeksizin Ankara'da çocuklar eşittir' diyeceğiz. Çocukların yüksek yararını hep öncelikli tutacağız. Çocukların sağlığı, ilk sırda yer alacak. Önümüzdeki yıllarda dünya EXPO'larından birisine talip olacağız. Dünyadaki binlerce çocuğu Ankara'ya getireceğiz.'' -''BAŞKENT'TE GÜNDE 35 KADIN ŞİDDET MAĞDURU OLDUĞUNU BELİRTİYOR''- Kadına yönelik şiddetle ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti: ''Türkiye'de ilk defa vilayet, sivil toplum örgütleriyle il özel idaresi kadına yönelik şiddetle ilgili buluşma yaptık. Ankara Barosu ile protokol yaptık ve bunu bir eylem planına bağladık. önümüzdeki zaman diliminde, bu çalışmaları yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile geliştireceğiz. Ankara'da kayıtlarımızda emniyet ve jandarmaya başvurularda 6 ayda 7 bine yakın kadın şiddet mağduru olduğunu beyan etmiştir. Yani, günde 35 kadın başkentte şiddet mağduru olduğunu belirtiyor.'' Bu konuda Ankara Barosu ile ortak çalışmalar yaptıklarını da anlatan Vali Yüksel, ''Geçen hafta yaptığım incelemede, yaklaşık 4 ayda Baro'ya 2 bin kadının başvuruda bulunduğunu öğrendim. Bu kadınların 400'ü ile yüz yüze görüşüldü. 360'ına avukat atanarak hukuki destek sağlandı ve 40 kadın talepleri doğrultusunda sığınma evlerine yerleştirildi.'' Kurulacak yeni çağrı sistemleriyle uygulamaların daha geliştirileceğini ifade eden Yüksel, mağdur tüm kadınlara cihazlar dağıtacaklarını ve iletişimi sağlayacaklarını kaydetti. Yüksel, ''Yeni kurulan Bakanlığın konuyla ilgili hukuki alt yapı çalışmalarını süratle yapmasını bekliyoruz. Bu konuda da Ankara'yı pilot bölge yapmayı arzu ediyoruz. Beraber yürüdüğümüz kadınlarla, Cumhuriyetin önünü her geçen gün biraz daha aydınlık hale getireceğiz'' diye konuştu.