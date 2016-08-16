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Kültür-Sanat

6 ay öncesine kadar kayıp olan o kitap 75 yıl sonra basıldı

'İstanbul’da Mimar Sinan' isimli kitap, Mimar Sinan’ın İstanbul’da yapmış olduğu eserleri konu alıyor

16 Ağustos 2016 23:25

İbrahim Hakkı Konyalı tarafından 1940-1941 yıllarında hazırlanan, ancak o dönem yayımlanmayan ve altı ay öncesine kadar da kayıp olan, Mimar Sinan'ın İstanbul'da yapmış olduğu eserleri konu alan 'İbrahim Hakkı Konyalı'nın Kayıp Arşivinden İstanbul'da Mimar Sinan Eserleri' adlı kaynak 75 yıl sonra basıldı.

Konyalı tarafından 1940-1941 tarihlerinde yapılan albüm ve daktilo metninden yararlanarak hazırlanan kitap, Mimar Sinan'ın İstanbul'da inşa ettiği cami, mescid, türbe, kütüphane, dârülkurrâ ve mektepleri içeriyor. Kitabı okurlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları (İBB Kültür A.Ş.) buluşturuyor.

 

Fotoğraftan teşhis

 

NTV'nin haberine göre, İBB Kültür AŞ tarafından kaybolan ya da zarar gören tarihi eserlerle ilgili gerçekleştirilen arşiv çalışmaları sonucu basılan kitapla, bu eserlerin yeniden ihya edilmesi, orijinalleri göz önünde bulundurularak onarımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Eser altı ay öncesine kadar kayıptı.

İBB Kültür A.Ş., gazeteci Faik Şenol'un arşivinde bulunan 'İstanbul'da Mimar Sinan Eserleri' başlıklı iki fotoğraf albümü üzerinde çalışırken kayıp çalışmayı gün yüzüne çıkardı. Fotoğrafların altında daktiloyla yazılan bilgiler bulunmasına rağmen, albümlerin kime ve hangi tarihe ait olduğu belirsizdi. Kültür A.Ş. yetkilileri fotoğrafların birçoğunda rastlanan kişiye odaklandı.

Kimi zaman elindeki kâğıda not alan, kimi zaman eseri tetkik eden pardösülü, fötr şapkalı bu kişinin, cumhuriyet sonrası birçok eserin gün yüzüne çıkmasını, kurtarılmasını ve tanıtılmasını sağlayan Konyalı olduğu tespit edildi. Konunun uzmanları ile irtibata geçen Kültür A.Ş. yetkilileri daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda bulunan B/33 numaralı Mimar Sinan'ın Eserleri adlı 473 varaklık yayımlanmamış bir çalışmaya ulaştı.

Albümde yer alan fotoğraflar ve Atatürk Kitaplığı'nda bulunan daktilo metin karşılaştırıldığında dönemlerinin aynı olduğu, metinlerin de albümde bulunan fotoğraflar için hazırlandığı anlaşıldı.

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