6 ay önce İstanbul’a gelen Rus Oyuncu Kateryna Barchukova’dan haber alınamıyor

6 ay önce İstanbul’a geldikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Rus oyuncu Kateryna Barchukova aranıyor.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın’ın haberine göre, arkadaşı polise, Kateryna Barchukova'nın İstanbul’da bir erkek arkadaşı olduğunu, birlikte dizi çekimlerine katılacaklarını duyduğunu ancak kimliği hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Kateryna Barchukova’nın cep telefonu numarasını incelemeye alırken, izine ulaşmak için kapsamlı çalışma başlattı.