6 araçlık zincirleme kazaya sebep olan koala, verdiği pozla viral oldu

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Avustralya'nın Adelaide kentinde bazı araçlar otoyola fırlayan koalaya çarpmamak için ani manevra yapınca altı araçlık zincirleme kaza meydana geldi.

Koalaya çarpmamak için ani fren yapan araçlar, birbirlerine çarptı. Kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Zincirleme kazadan sonra meydana gelen trafikte sıkışan Nadia Tugwell, başka kazaları önlemek için koalayı alıp otomobiline koydu. Arabasına döndüğünde koalanın sürücü koltuğunda direksiyonu tuttuğunu gördü.

Tugwell'in çektiği fotoğraf, viral oldu. Veteriner kontrolünde sağlıklı olduğu tespit edilen koala habitatına geri bırakıldı.