6-8 Ekim Kobani eylemleri soruşturması kapsamında Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk hakkında tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Aysel Tuğluk için tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulundukları Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savcılık ifadeleri alınan Tuğluk ve Tuncel tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınan Tuğluk ve Tuncel için tutuklama kararı verildi. Mahkeme tutuklama için, “Şüphelilerin salıverilmesi halinde dosya kapsamında ifadelerine başvurulan tarafların beyanlarına etki edebilmesi ihtimalinin varlığı”nı gerekçe gösterdi.

“Kobanê soruşturması” kapsamında HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve eski milletvekillerine yönelik 25 Eylül’de yapılan operasyonla 20 siyasetçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan siyasetçilerden 17'si, 8 günlük gözaltı işlemi ardından 2 Ekim’de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğinde alınan ifadeleri sonrasında tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler şöyle: HDP Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, BDP eski Eş Genel Başkanı ve milletvekili Emine Ayna, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, , Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, HDP eski Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün.

20 Eylül 2019 tarihinde aynı soruşturma kapsamında HDP'nin eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

Tuğluk 4 yıldır hapiste

Aysel Tuğluk hakkında 2016 yılında DTK’ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında dava açılmış, 16 Mart 2018’de kararını açıklayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt yöneticisi olmak” iddiasıyla 10 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Aysel Tuğluk hakkında verilen hükmün temyiz incelemesini tamamlayarak hapis cezasını onamıştı. Aysel Tuğluk, 29 Aralık 2016’dan beri Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuluyor.

Tuncel 4 yıldır yargilanıyor

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sebahat Tuncel hakkında “örgüte üye olmak” suçlamasıyla 9 yıl 9 ay, “örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Antep Bölge Adliyesi Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Tuncel’e verilen 15 yıl hapis cezasını esası da etkileyecek şekilde usulen bozmuştu. Tuncel’in yargılaması devam ediyor. Tuncel, 6 Kasım 2016 tarihinde HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto ederken gözaltına alınarak tutuklanmıştı.