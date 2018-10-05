T24 LogoT24 Logo
Gündem

6-7 Ekim'in yıl dönümüne önlem operasyonu: 88 gözaltı

  İçişleri Bakanlığı, 06- 07 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen ve kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen olaylarının yıl dönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi

05 Ekim 2018 21:49

 

İçişleri Bakanlığı, 06- 07 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen ve kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen olaylarının yıl dönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 88 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"06-07 Ekim 2014 olaylarının yıldönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla  İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda; İzmir\'de 23, Van\'da 15, Adana\'da  14, Erzurum\'da  15, Mardin\'de 13,  Kars\'da 6, Muş\'da 2 olmak üzere toplam 88 şahıs gözaltına alınmıștır.
Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir.\"

ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EkimKobaniPKKKCKOperasyonlardaBakanlığındanTEMMüdürlüklerinceOperasyonlarda;VanAdanaErzurumMardin Kars MuşYakalananDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24