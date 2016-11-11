"6-1'lik yenilgi sonrası İstanbul'a kaçtı"

Muhsin Ertuğral'ın başında bulunduğu Güney Afrika ekibi Orlando Pirates geçtiğimiz günlerde, derbi maçta Supersport United'a 6-1 mağlup olarak tarihi bir yenilgi almıştı.

Ağır yenilgi sonrası görevinden ayrılan Muhsin Ertuğral soluğu İstanbul'da aldı.



Afrika basını "Muhsin Ertuğral Supersport bozgunundan sonra Türkiye'de saklanıyor" başlığıyla haberler yayınlandı.

Hocanın takımdan ayrılma gerekçeleri masaya yatırılırken, Orlando Pirates'in içinden bir kaynağın aktardığı ifadelere yer verildi.



Buna göre takımdaki bazı oyuncuların, Ertuğral'ın antrenman metotlarından memnun olmadığı ve kendilerine bunları dikte ettiği görüşünde oldukları belirtildi. Bu yüzden hocanın verdiği direktiflere bu bir grup oyuncunun bu maçta uymadıkları vurgulandı.