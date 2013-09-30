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Yaşam

6-12 yaş arası çocuklara cumhuriyet altınıyla namaza davet

Tüm Din Hizmetleri Derneği, 6-12 yaş arasındaki çocukları Fatih camisinde toplu şekilde öğle namazı kılmaya çağırdı

30 Eylül 2013 20:34

Tüm Din Hizmetleri Derneği, 1-7 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası düzenleyecek. Etkinlikler arasında en dikkat çekicisi ise 6 Ekim’de Fatih camisindeki “7 Yaşındayım, Namaza Başlıyorum” etkinliği. 6-12 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklarına yönelik düzenlenen etkinlikte Fatih camisine öğle namazına taşınacak çocuklara toplu namaz kıldırılacak.

Sendika.org'da yer alan habere göre ailelerin de dahil edildiği etkinliğin afişinde erkek çocukların beyaz takke ve gömlekle, kız çocukların beyaz başörtüsüyle gelmeleri “tavsiye” edildi. Dernek, tüm çocuklara seccade ve tespit, erkek çocuklara takke, kız çocuklara ise başörtüsü dağıtılacağını da duyurdu. Etkinlik afişinde ayrıca 10 çocuğa cumhuriyet altını ve sürpriz hediyeler dağıtılacağı da duyuruldu.

Fatih Hürrem Çavuş Camii’nde imam hatiplik yapan Metin Kaçar, 6 Ekim’de Fatih Camii’nde 5 bin çocuğa aynı anda namaza başlatacakları etkinlik için yaptığı açıklamada “Asıl hedef kitlemiz yavrularımız. Çocuklarımız ileriki yıllarda ‘Ben 7 yaşındaydım, 8 yaşındaydım, törenle namaza başladım, elhamdülillah devam ediyorum’ demesini amaçlıyoruz” dedi.

5 Ocak 2013′te farklı kentlerdeki 40 din görevlisi tarafından Sultan Ahmet’te kurulan Tüm-Din-Der, 5 Nisan’da ise resmen kurulmuş oldu. Diyanet İşleri Başkanı, Mehmet Görmez’i “öncü” ilan eden dernek kuruluş amaçlarında şöyle sıraladı: “Din hizmetlerinde verimliliği artırmak, örnek projelerle yaygınlaştırmak, din görevlilerinin heyecanını diri tutmak, aktif din hizmeti sunmak, model imamlar oluşturmak.”

Dernek, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda imamların ve din görevlilerinin çalışmalarını sokağa taşımasını istedi.

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