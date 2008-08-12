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6 - Haklarınızı biliyor musunuz?

12 Ağustos 2008 03:00

- Emeklilik sözleşmeniz yürürlüğe girmeden önce cayma hakkınız var. Emeklilik sözleşmeniz, katkı payınızın şirket hesaplarına intikal ettiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

- Yılda 4 kere plan değişikliği ve katkı payı fon dağılım oranları veya tutarlarına ilişkin değişiklik yapabilirsiniz. Ancak değişiklik talebinizi değişiklik tarihinden en az 5 iş günü önce şirkete bildirmeniz gerektiğini unutmayın!

- Katkı payı dağılım oranınızı:
 Değişiklik talebinde bulunduğunuz tarihten itibaren ödeyeceğiniz katkı payı tutarlarını
 Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi
 Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi ve değişiklik talebinde bulunduğunuz tarihten itibaren ödeyeceğiniz katkı payı tutarlarını
kapsamak üzere yeniden belirleyebilirsiniz.

- Emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren en az 1 yıl sonra birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

- Aktarım yaptıktan sonra kurulan yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı ödemezsiniz.

- Sadece bir emeklilik sözleşmesinden emeklilik hakkı kazanmanız emekli olmanız için yeterli! Aynı anda birden fazla emeklilik sözleşmeniz olması durumunda bir emeklilik sözleşmenizden emekliliğe hak kazandığınızda diğer tüm sözleşmelerinizden de aynı anda emekli olma hakkına sahip olursunuz.

- Vefat durumunda lehdar veya kanuni mirasçılar birikimlerin ödenmesini talep edebilir.

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