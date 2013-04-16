'5S 12 megapiksel kameraya sahip olacak'

Apple’ın yaz döneminde piyasaya sunmasının beklendiği iPhone 5S hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Tayvanlı teknoloji sitesi Tinhte.vn'nin iddiasına göre iPhone 5S gelişmiş özelliklerle donatılacak 12 megapiksellik kameraya sahip olacak.

Birçok akıllı telefon modelinin piyasaya sürülmeden önce fotoğraflarını sızdıran site, Apple’a kamera modülü tedarik eden Wonderful Saigon Electrics şirketinden aldığı bilgiye göre, yeni nesil iPhone’un 2 megapiksel kameraya sahip olacağını öne sürdü. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Vietnam’ın sanayi bölgesi Binh Duong’da yer alan şirkette çalışan kaynaklar ayrıca, iPhone 5S’in gelişmiş gece görüş özelliği ve Yüksek Dinamik Alan (HDR) özelliğine sahip olacağını belirtti.

iPhone 4S gibi arka panelinde f2.4 açıklığa sahip 8 megapiksel kamera bulunduran iPhone 5S, safir kristal kullanarak görüntü netliğini artırmıştı.

MacRumors sitesine göre ise, daha küçük mercek açıklığı ile gelecek ve düşük ışıktan daha iyi yararlanacak 12 megapiskellik bir kamera sunmak gerçek dışı bir ihtimal değil. Site, iPhone’un ‘S’ modellerinde kamera teknolojisinin her zaman bir adım daha geliştiğine de dikkat çekti.