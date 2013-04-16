T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

'5S 12 megapiksel kameraya sahip olacak'

Birçok akıllı telefon modelinin piyasaya sürülmeden önce fotoğraflarını sızdıran Tayvanlı internet sitesi iPhone 5S'in teknik özellikleri ile ilgili iddalarda bulundu

16 Nisan 2013 14:25

Apple’ın yaz döneminde piyasaya sunmasının beklendiği iPhone 5S hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Tayvanlı teknoloji sitesi Tinhte.vn'nin iddiasına göre iPhone 5S gelişmiş özelliklerle donatılacak 12 megapiksellik kameraya sahip olacak.

Birçok akıllı telefon modelinin piyasaya sürülmeden önce fotoğraflarını sızdıran site, Apple’a kamera modülü tedarik eden Wonderful Saigon Electrics şirketinden aldığı bilgiye göre, yeni nesil iPhone’un 2 megapiksel kameraya sahip olacağını öne sürdü. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Vietnam’ın sanayi bölgesi Binh Duong’da yer alan şirkette çalışan kaynaklar ayrıca, iPhone 5S’in gelişmiş gece görüş özelliği ve Yüksek Dinamik Alan (HDR) özelliğine sahip olacağını belirtti.

iPhone 4S gibi arka panelinde f2.4 açıklığa sahip 8 megapiksel kamera bulunduran iPhone 5S, safir kristal kullanarak görüntü netliğini artırmıştı.

MacRumors sitesine göre ise, daha küçük mercek açıklığı ile gelecek ve düşük ışıktan daha iyi yararlanacak 12 megapiskellik bir kamera sunmak gerçek dışı bir ihtimal değil. Site, iPhone’un ‘S’ modellerinde kamera teknolojisinin her zaman bir adım daha geliştiğine de dikkat çekti.

ETİKETLER

appleiphone5s12 megapikselkamerateknik özellik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24