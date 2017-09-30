5'inci kattan düşen çocuk öldü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 5\'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 6 yaşındaki kız çocuğu Miray Ece Gönülala, kaldırıldığı hastanede öldü.

Merkez Kocasinan İlçesi Yeşilmahalle Erkilet Bulvarı Eylül Apartmanı\'nda meydana gelen olayda, Miray Ece Gönülala, 5\'inci kattaki evlerinin oturma odasının penceresinden sarkınca, dengesini yitirince düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Miray\'ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Miray\'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

