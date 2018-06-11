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5'inci kattan düşen 3 yaşındaki Berkay öldü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen Berkay Tura (3) hayatını kaybetti

11 Haziran 2018 13:12

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde apartmanın 5\'inci katındaki balkondan düşen Berkay Tura (3) hayatını kaybetti.
Olay, Ayvanat Mahallesi\'nde bulunan Baykan Apartmanı\'nda meydana geldi. 5\'inci kattaki balkonda asılı olan halıyla oynayan minik Berkay, zemine düştü. Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Sivere Devlet Hastanesi\'ne götürülen minik Berkay, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Minik Berkay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Berkay’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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