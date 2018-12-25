5'inci kattan düşen 12 yaşındaki Nizamettin öldü

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da, apartmanın 5\'inci katındaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli, hayatını kaybetti.

Merkez Defne ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, apartmanın 5\'inci katındaki evlerinde pencere kenarındaki oyuncağını almak için uzanan Nizamettin, dengesini kaybederek düştü. Parke zamine çakılıp, ağır yaralanan Nizamettin, ailesinin haber vermesi üzerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Hatay Bölge Hastanesine gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 12 yaşındaki Sürmeli\'nin cenazesi Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Mezarlığı Tatlılar Aile Kabristanı\'na bugün düzenlenen cenaze töreninin ardında gözyaşları arasında toprağa verildi.



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