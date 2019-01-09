5'inci kat penceresinden bakarken düşüp, öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 5\'inci kattaki evinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ürken (63) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Ürken, 5’inci kattaki evinin penceresinden aşağıya bakarken, dengesini kaybedip düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ürken\'in öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ürken’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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