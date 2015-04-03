T24 LogoT24 Logo
Dünya

5G teknolojisi Kış Olimpiyatları'nda denenecek

5G teknolojisinin ilk kez, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nda deneneceği belirtildi

03 Nisan 2015 11:27

Mobil iletişimde 4G teknolojisinden en az 20 kat yüksek hız sağlaması beklenen 5G teknolojisinin ilk kez, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nda deneneceği, 2020 yılında da kullanıma gireceği bildirildi.

Merkezi İsveç'te bulunan teknoloji şirketi Ericsson'un kablosuz ağlarla ilgili araştırma bölümünde yönetici olan Magnus Frodigh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5G kablosuz ağ teknolojisinin dünyada genel anlamda 2020 yılında kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Frodigh, Güney Kore'nin5G teknolojisi konusunda çok istekli olduğunu ve ilk denemenin Güney Kore'de gerçekleştirilecek 2018 Kış Olimpiyatları'nda yapılacağını belirtti. 

Japonya'nın da bu konuda çok istekli olduğunu ifade eden Frodigh, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5G bağlantısının hazırlanması ve devreye girmesi için yoğun çaba sarf edildiğini bildirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Kista bölgesindeki araştırma ve geliştirme laboratuvarında geçen yıl ilk kez 5G teknolojisini denediklerini söyleyen Magnus Frodigh, saniyede 640 megabayt veri göndermeyi başardıklarını ifade etti. Frodigh, Japonya'nın NTT DoCoMo ve Güney Kore'nin SK Telecom şirketlerinin yetkililerinin de bu tarihi ana şahitlik ettiğini söyledi.

 

'5G ile birçok teknolojil yenilik gelecek' 

 

5G teknolojisinin sürücüsüz araçların yaygınlaşması gibi birçok teknolojik yeniliği beraberinde getireceğini dile getiren Frodigh, 5G sayesinde araçlar arasında bilgi alışverişinin anında ve kesintisiz sağlanacağını, böylece sürücüsüz araçların güvenli şekilde trafikte yol alabileceğini kaydetti. 

ETİKETLER

5gteknolojigüney korekış olimpiyatlarıtanıtım

İlgili Haberler

Yeni teknolojiler özel hayatın gizliliğini tehdit mi ediyor?

ABD Ticaret Komisyonu başkanı Edith Raminez, 'Ne yaptığımızı izleyebilen küçük cihazlarla dolu bir geleceğin', özel hayatımıza yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24