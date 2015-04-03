5G teknolojisi Kış Olimpiyatları'nda denenecek

Mobil iletişimde 4G teknolojisinden en az 20 kat yüksek hız sağlaması beklenen 5G teknolojisinin ilk kez, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nda deneneceği, 2020 yılında da kullanıma gireceği bildirildi.

Merkezi İsveç'te bulunan teknoloji şirketi Ericsson'un kablosuz ağlarla ilgili araştırma bölümünde yönetici olan Magnus Frodigh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5G kablosuz ağ teknolojisinin dünyada genel anlamda 2020 yılında kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Frodigh, Güney Kore'nin5G teknolojisi konusunda çok istekli olduğunu ve ilk denemenin Güney Kore'de gerçekleştirilecek 2018 Kış Olimpiyatları'nda yapılacağını belirtti.

Japonya'nın da bu konuda çok istekli olduğunu ifade eden Frodigh, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5G bağlantısının hazırlanması ve devreye girmesi için yoğun çaba sarf edildiğini bildirdi.



İsveç'in başkenti Stockholm'ün Kista bölgesindeki araştırma ve geliştirme laboratuvarında geçen yıl ilk kez 5G teknolojisini denediklerini söyleyen Magnus Frodigh, saniyede 640 megabayt veri göndermeyi başardıklarını ifade etti. Frodigh, Japonya'nın NTT DoCoMo ve Güney Kore'nin SK Telecom şirketlerinin yetkililerinin de bu tarihi ana şahitlik ettiğini söyledi.

'5G ile birçok teknolojil yenilik gelecek'

5G teknolojisinin sürücüsüz araçların yaygınlaşması gibi birçok teknolojik yeniliği beraberinde getireceğini dile getiren Frodigh, 5G sayesinde araçlar arasında bilgi alışverişinin anında ve kesintisiz sağlanacağını, böylece sürücüsüz araçların güvenli şekilde trafikte yol alabileceğini kaydetti.