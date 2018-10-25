59 ülke dolaştı, 2 bin parça eşyayla müze kurdu

Selçuk BAŞAR/HOPA (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Hopa ilçesinde yaşayan antikacı Ulvi Sinan Dişli (64), dolaştığı 59 ülke ile Karadeniz\'deki köylerden 2 bini aşkın araç, gereç ve eşya topladı. 400 yıllık geçmişe kadar uzanan, aralarında iç içe geçmeli ve oymalı ahşap zincir, oğlak derisinden yapılmış barutçuk, el işlemeli su matarası, radyolar, gramofonlar, çaydanlıklar, saç kesme makineleri, motorlu ve pedallı motosikletle günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı 2 bin çeşit eşya, Hopa\'da oluşturulan \'yaşam müzesi\'nde sergilenmeye başlandı.

Antikacılık yapan Ulvi Sinan Dişli, 40 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında 59 ülkeyi dolaştı, ilginç antika eşyalar topladı. Dişli, Hopa başta olmak üzere Karadeniz\'deki köylerden eskiden günlük yaşamda kullanılan eşyaları da biriktirmeye başladı. Antika meraklısı Dişli, geçen sürede 2 bini aşkın parça araç, gereç ve eşya topladı. En eskisi 400 yıllık, en yenisi 70 yıllık olan eşyalar aralarında; iç içe geçmeli ve oymalı ahşap zincir, oğlak derisinden yapılmış barutçuk, el işlemeli su matarası, radyolar, gramofonlar, çaydanlıklar, saç kesme makineleri, motorlu ve pedallı motosiklet, günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçler yer alıyor. 2 bin çeşit eşya, Hopa Belediyesi\'nce oluşturulan \'yaşam müzesi\'nde sergilenmeye başlandı. 1 yıldır ziyaret edilen müze, büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler, müzede karşılaştıkları eskiden günlük yaşamda kullanılan eşyaları görünce duygusal anlar yaşadığını söylüyor.

\'40 YILLIK HAYALİMİ BİNADA TOPLADIM\'

Antika eşyaları 40 senedir biriktirdiğini anlatan Ulvi Sinan Dişli, hayallerini tarihi binada bir araya getirdiğini söyledi. Dişli, \"Sürekli eski evlerden araştırmak suretiyle bulabildiğimiz kadar eşya buluyoruz. Kısa bir süre sonra bu müze bize yetmeyecek. Çok daha farklı ve çok daha fazla ürün elimizde olacak. Ağırlık verdiğimiz esas Hopa halkının yapmış olduğu ve eskiden beri kullanmış olduğu ürünlerdir. Bu müzede her şey bize ait değildir. Ama bunları yıllardan beri kullanmışsak o ürünü bizim antikamızdır diye sahipleniyoruz. Bu bize gurur veriyor\" dedi.

\'350- 400 SENELİK ÜRÜNLERİMİZ VAR\'

Ziyaretçilerin müzeyi gezerken, gördükleri eserler için yaptığı yorumlardan çok memnun olduğunu belirten Dişli, \"Hopa halkının bizzat yapmış olduğu ve gurbetten getirdiği, kullanmış oldukları eşyalarla birlikte 2 bini aşkın ürün burada sergilenmektedir. Gelen grupların, bizim hoşumuza giden \'Bu benim dedemde vardı\', \'Bunu benim nenem kullanıyordu\' gibi söylemlerinden yola çıkarak biz onların o eşyalara gülümsemeleri ve kendilerine o eşyalarla pozitif enerji vermelerini sağlıyoruz. 350- 400 senelik ürünlerimiz var. Bu ürünlerin üzerlerinde tarihler vardır. En yeni ürün cumhuriyetten sonra Hopa halkının bire bir bakırla el sanatından işlemiş olduğu ürünlerimiz var. En yenisi 70 yıllıktır. Tüm Türkiye\'ye mesajım benden sonra bu müze Hopa halkına ve Türkiye\'ye dünyaya bir miras olarak bir hibem olacaktır\" diye konuştu.

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