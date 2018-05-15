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59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görüldü

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- GAZİANTEP’te kına gecesi eğlencesine düzenlenen 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısına ilişkin, 11'i tutuklu, 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, güvenlik gerekçes

15 Mayıs 2018 19:27

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- GAZİANTEP’te kına gecesi eğlencesine düzenlenen 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısına ilişkin, 11\'i tutuklu, 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, güvenlik gerekçesiyle alındığı Kayseri\'de devam edildi.
Duruşmada, müştekiler dinlendi. Gaziantep\'de terör örgütü DEAŞ\'ın, 20 Ağustos 2016 tarihinde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Beybahçe Mahallesi\'ndeki kına gecesi eğlencesine yönelik saldırı ile 16 Ekim 2016\'da 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısıyla ilgili görülen davanın 4\'üncü duruşması, güvenlik nedeniyle Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu\'nda basına kapalı oturumda tutuklu sanıklar Abdurrahman Alnajjar, Enes Karataş, Ahmet Kösgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Yunus Sarı ve Mehmet Karakurt duruşma salonunda hazır bulundu. Adana F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Mehmet Şahin Erğan, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevi\'nde kalan Ali Çalıkuşu, Mehmet Çalıkuşu ve Fadile Cebael\'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistem (SEGBİS) ile ifadesi alındı. Tutuksuz çocuk sanık H.N.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıda yaralanan vatandaşlar da hazır bulundu.
Duruşmada bazı müştekiler dinlendi. Tutuklu sanıkların da tutukluluk yönünden savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Eylül\'e erteledi.

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