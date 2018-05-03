59 kiloda altın madalya Elif Jale Yeşilırmak'ın

DAĞISTAN,(DHA)

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova\'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Rusya Federasyonu\'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti\'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4\'üncü gününde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova\'yı 6-4 mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Kadınlar 59 kiloda üçüncülük kürsüsüne ise Azerbaycanlı Tetiana Omelchenko ve Rus Svetlana Lipatova çıktı.