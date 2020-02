59. ADALET NÖBETİ'NE SANATÇILARDAN DESTEK

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu bulunan avukatlar için başlatılan ve daha sonra tutuklu bulunan diğer avukatlar için her hafta gerçekleştirilmeye devam eden Adalet Nöbeti\'nin 59\'uncusu gerçekleştirildi. haftası yapıldı. Bu haftaki nöbete katılarak destek veren sanatçılar Edip Akbayram, Suavi, Menderes Samancılar, Hüseyin Turan ve avukat-yazar Eşber Yağmurdereli \"Güzel günler göreceğiz çocuklar\" şarkısını okudu.

Her hafta Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda gerçekleştirilen Adalet Nöbeti\'nin 59\'uncusu için Themis heykellerinin altında bir süre nöbet tutan avukatlar, daha sonra adliyenin C kapısı önünde biraraya geldi. \"Filistin Halkının Yanındayız\" pankartı açılan nöbette, Cumhuriyet Gazetesi İcra kurulu Başkanı avukat Akın Atalay ve Bülent Utku ile sanatçılar Edip Akbayram, Suavi, Menderes Samancılar, Hüseyin Turan ve avukat-yazar Eşber Yağmurdereli de yer aldı.

\"ADALET TALEP EDİYORUZ\"

Basın açıklaması yapan avukat Eşber Yağmurdereli, Türkiye\'nin önde gelen aydınları, politikacıları ve her türlü tavırlarını ortaya koyanların hapishanelerde olduğunu belirterek ciddi demokrasi ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Yağmurdereli, demokrasi mücadelesinin şartlara bakılmaksızın herkesin ortaya koyması gereken bir mücadele olduğunu ifade ederek \"Adalet talep ediyoruz. Eşitlikçi ve adil bir gelecek toplumu için mücadelemizi yükseltmeyi ifade ediyoruz\" dedi.

\"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ, KENDİ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ\"

Menderes Samancılar da \"Adaletten, haksızlıktan endişemiz varsa burada olmak zorundayız. Ülkenin sanatçıları, hukukçuların yanında yer alıyorsak demek ki gelecekten bugün de endişemiz var. Biz artık endişe duyduğumuz karanlık günlerde yaşamak istemiyoruz. Evet, biz sözde sanatçılar bugün buradayız, ama her zaman haksızlığın karşısında olacağımızı duyurmak için buradayız. Ülkemizde çocuklar tecavüze uğruyorsa, kadınlar sokakta öldürülüyorsa, politikacılar gereksiz yere cezaevinde tutuluyorsa demek ki bizim adalet nöbetimiz sonsuza kadar devam edecek. Filistin halkının yanıdayız, kendi çocuklarımızın yanındayız\" dedi. Samancılar daha sonra bir şiir okudu.

HEP BİRLİKTE ŞARKI OKUDULAR

Hüseyin Turan ise \"Bu saraya bugün bir nebze de olsa sanat girdi. Umuyorum damarlarından girer ve iyileştirici gücü her alanda bizlerin önüne çıkar. Artık o kadar çok özlem duyuyoruz ki demokrasi olması anlamında, bu dayanışma sürdükçe onun da olacağına inanıyorum\" diye konuştu. Suavi ise \"En çok gereksinim duyduğumuz şeydir, su, hava. Ancak bir açlığı daha buna ilave ediyoruz bugün; adalet. Ekmek gibi, su gibi, aç gibi oksijen gibi gereksinmemiz şu an. Çünkü adaletin gerçekten tarafsız, gerçekten önkoşulsuz, gerçekten en ufak bir tereddütümüz olmaksızın inşa edilemeyen yerlerde bizim nefes alma hakkımız sıfırlanır\" dedi. Konuşmaların ardından Suavi, Edip Akbayram, Hüseyin Turan \"Güzel günler göreceğiz\" çocuklar şarkısını okudu. Avukatlarda şarkıya alkışlarla eşlik etti. Grup daha sonra dağıldı.

