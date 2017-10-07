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58'lik vücutçu, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası'nda master kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan 2 çocuk babası 58 yaşındaki Zeki Zeka, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor

07 Ekim 2017 15:10

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası\'nda master kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan 2 çocuk babası 58 yaşındaki Zeki Zeka, Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bir süre önce İstanbul\'da gerçekleştirilen müsabakada Türkiye Şampiyonu olan Zeki Zeka, 11 Kasım\'da Bükreş\'te yapılacak Dünya Şampiyonası için çalışmalara başladı. Mersin Uluslararası Limanı\'nda çalışırken arkadaşlarının yönlendirmesi ile spor başlayan Zeka, 26 yılda 8 kez Türkiye Şampiyonu, Avrupa 2\'nciliği, Balkan şampiyonluklarının yanı sıra farklı dereceler elde etti.
Yaşıtları gibi bir kenara çekilmek yerine spor yaparak dinç kalmayı tercih eden Zeka, masterler kategorisinde açık siklet Türkiye şampiyonluğunu Mersin\'e getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"11 Kasım\'da Bükreş\'te yapılacak Dünya Şampiyonası\'na hazırlanıyorum. Fakat emekli olmam nedeni ile bu hazırlık sürecinde çok zorlanıyorum. Bu sporu sevenler, sponsor olmak isteyenlerin bana destek vermelerini istiyorum. Destek gelmese de kendi şartlarımı zorlayarak her şeye rağmen Bükreş\'te podyuma çıkarak Türk bayrağını dalgalandıracağım\" dedi.

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