58 milyon liralık onarım ihalesi yapılan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından olan Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Tüm uçuşların bugün itibariyle kapatıldığı havalimanındaki seferler Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Kapatma gerekçesi olarak aydınlatma ve bazı eksiklikler olarak açıklansa da uzmanlar buna şüpheyle yaklaşıyor.

Uzmanlara göre söz konusu sebeplerle uluslararası bir havalimanının bütün uçuşlarının iptal edilmesi ve tamamen kapatılması rastlanan bir durum değil.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre uzmanlara kapatmanın gerekçesini pistte oluşan çökme ve çatlaklar olduğunu düşünüyor. Uzun yıllardır devam eden çatlak ve çökmeler birkaç yıldır daha ağır bir tabloda seyretmeye başladı.

Çatlaklar için 58 milyon liralık ihale yapılmıştı

Çatlaklar ve çökmelerin çoğalması üzerine geçtiğimiz yıl 58 milyon liralık onarım ihalesi yapıldı. İhale hükümete yakınlığıyla bilinen MAKYOL'a özel davet ile verildi.

Onarım çalışmalarının ardından ise peş peşe çatlaklar oluşmaya devam etti. 20 Ağustos'ta oluşan çatlaklar nedeniyle bütün uçuşlar durduruldu, pist kapatıldı. Geçici önlemler alındıktan sonra pist tekrar açıldı. Aynı sorun geçtiğimiz günlerde de tekrarlanınca Ulaştırma Bakanlığı pisti bir gün boyunca tamamen kapatma kararı almak zorunda kaldı.

"Karadeniz dalgaları pistin altını sürekli oyuyor"

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmış Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş havalimanındaki sorunları tüm detaylarıyla yakından takip ediyor. Prof. Dr. Bektaş "Bununla birlikte Karadeniz yılda 3 milimetre yükselmekte ve hırçın dalgalar özellikle kış aylarında havalimanın alt kısımlarını sürekli oyuyor. Üstte asılı kalan malzemeler de gravite etkisiyle aşağıya doğru kayıyor, böylelikle piste doğru bir aşınma, bir erozyon söz konusu oluyor. Yıllardan beri dalgalar havalimanının altını sürekli oya oya bu hale getirdi" dedi.

Bektaş şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiyi de fırsat bilerek 58 milyon lira bir masraf yaptılar. Ne yaptılar palyatif bir çözüm. Ondülasyonlu (kıvrım şeklinde çökme) deformasyon yapıları giderildi. Pistin üzerindeki asfalt ve betonu kazıyarak yeni bir asfalt ve beton döktüler. Ama altta oturmaya, çökmeye müsait bir zemin var. Bu zemin güçlendirilmedikten sonra üstte ne yaparsanız yapın. Nitekim bu olaylar 3-4 defa tekrarlandı.

Bu yıl aynı ondülasyon yapısı tekrar oluştu. Uçuşlar iptal edildi. Gelecekte aynı olaylar tekrar edilecek.

Son olarak bugün de pist yine kapatıldı. Yapılan açıklama aydınlatma ve bazı eksiklikler… deniliyor. İnandırıcı değil. "