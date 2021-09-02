58. Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisi belli oldu

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin, Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması’nda görev yapacak jüri üyeleri belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinin yönetmen Didem Pekün, yönetmen - senarist Pelin Esmer ve gazeteci - yazar Pınar Öğünç tarafından, Kısa Metraj Film Yarışması filmlerinin ise yönetmen - oyuncu - senarist Onur Saylak, oyuncu Öykü Karayel ve senarist - yapımcı - yönetmen - akademisyen Tunç Şahin’den oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Festivalin merakla beklenen Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmaları’nda yer alacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

6 Eylül 2021 tarihi itibariyle uygulanacak genelge uyarınca Festival filmlerini izleyecek seyircilerin etkinliklere girişte HES Kodu üzerinden 2 doz yapılmış aşı kartlarına veya Koronavirüs hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre içerisinde olmalarına bakılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.