57'nci Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük final bu akşam

57. Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük final bu akşam. Can Bonomo, yarı finalde salonu coşturan “Love Me Back” şarkısını bu kez birincilik için seslendirecek.

Hürriyet'in haberine göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen 57. Eurovision Şarkı Yarışması’nın büyük finali bu akşam yapılacak. Önceki akşam Hazar kıyısındaki Crystal Hall’da düzenlenen ikinci yarı finalden finale çıkmaya hak kazanan ülke temsilcileri için dün bir basın toplantısı düzenlendi. Aralarında Can Bonomo’nun da yer aldığı 10 finalist, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dönüş bileti değil altın bilet

Yarı final gecesinde Türkiye’nin finale kaldığı en son açıklanmıştı. ‘Altın biletle’ finale giden Can Bonomo, kardeş ülke Azerbaycan’da olduğu için kendisini şanslı ve mutlu hissettiğini belirterek, “Sona kaldığımda ya altın bileti ya da İstanbul’a dönüş biletini alacaktım” diye konuştu. Genç şarkıcı, kura sırasında Malta temsilcisinin isteği üzerine onun da kurasını çekti. Bonomo’nun çektiği kura sonucunda Malta bu akşam 21, Türkiye ise 18’inci sırada yarışacak.

Teklif geldi ben gitmedim

Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo, Azerbaycan’a götürülmediği iddiası hakkında konuştu. Baba Bonomo, TRT’nin finallere katılmaları için kendilerine teklifte bulunduğunu, ancak ailesindeki sağlık sorunu nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Oğlundan finalde de başarı beklediğini belirten Yaşar Bonomo, “İzmir ve Türkiye olarak arkasındayız. Çok inanıyorum, Can Türkiye’yi mutlu edecek bir sonuca imza atacak” dedi.