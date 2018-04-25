57'nci Alay Şehitliği'nden Tekirdağlı şehitlerin isimlerinin kaldırılmasına tepki

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çanakkale\'de, 57\'nci Alay Şehitliği\'ndeki Tekirdağlı şehitlerin isimlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün sözlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Albayrak, \"Şehitlerimizin isimlerinin unutturulmasına müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 57\'nci Alay Yürüyüş Komitesi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Tekirdağlı şehitlerin isimlerinin 57\'nci Alay Şehitliği\'nden kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Albayrak, şunları kaydetti:

\"Bugün 25 Nisan 2018. Çanakkale Zaferi\'ndeki kara harekâtının 103\'üncü yılı. O yüzden basın açıklamamızı bugün yapmak istedik. 57\'nci Alay\'ın büyük kayıplar vererek göstermiş olduğu büyük kahramanlık, Çanakkale\'nin ruhunu oluşturmuştur. Ancak ne yazık ki bu ruha saygısızlık yapılmıştır. Çanakkale, Tekirdağ\'dan başlar demiştik. Buradan çıkan askerler, komutanlar 19\'uncu Fırka ve 57\'nci Alay ile büyük kahramanlıklar göstermişlerdir. Bu gurur Tekirdağ\'ın ve tüm Türkiye\'nindir. Her sene büyük coşkuyla kutladığımız, gururla döndüğümüz etkinlikten bu yıl büyük üzüntüyle döndük. Orada, Çanakkale Şehitliği\'nde, Atatürk\'ün sözleri ile birlikte maalesef Tekirdağlı şehitlerimizin isimleri de kaldırılmıştır. Bu bizi oldukça üzdü ve öfkelendirdi. Şehitler üzerinden siyaset malzemesi olmaz. Bu, bizim en hassas olduğumuz konu. Tarihten günümüze tüm şehitlerin siyasete karıştırılmasına karşıyız. Tüm şehitlerimiz kalbimizdedir ve bizim için kutsaldırlar. Asla ve asla şehit üzerinden kimse siyaset yapmasın. Ortak duygularımız üzerinden siyaset yapılmaya kalkılmasın. Dinimiz, vatanımız, milliyetçiliğimiz, bayrağımız ve Mustafa Kemal Atatürk; bunlar Türk milletinin ortak paydalarıdır. Bunların siyasete karıştırılması ahlaki ve etik değildir. Çanakkale\'de Tekirdağlı şehitlerimizle birlikte Atatürk\'ün sözleri de silindi. Bunun izahı yok. Neden bunu yaptılar? Anlam vermek güç. Biz, bu isimlerin unutturulmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.\"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka da Çanakkale Zaferi\'nde Tekirdağ\'ın çok önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

\"Bizler tarihçi değiliz, tarih konusunda ahkam da kesecek değiliz. Ancak bir gerçek var. Çanakkale Zaferi\'nin doğum yeri Tekirdağ\'dır. Tekirdağ\'ın itibarına sessiz kalamayacağımız için bu basın toplantısını düzenliyoruz. Toplantı tarihi olarak da Çanakkale Kara Harekâtı\'nın yıl dönümünü seçtik. Biliyorsunuz, bu tarih 57\'nci Alay\'ın da tarih sahnesine çıktığı tarihtir. Yine bu tarih, Atatürk\'ün kendi inisiyatifiyle riskleri göze alarak 57\'nci Alay\'ı Arıburnu\'na sevk ettiği tarihtir. Ardından da Atatürk, Arıburnu Cephesi\'nin komutanı olmuştur. Çanakkale Kara Savaşı\'nın simgesi haline gelen ve savaşın kaderini değiştiren 57\'nci Alay, Atatürk tarafından 1 Şubat 1915 tarihinde Tekirdağ\'da kuruldu, sancağını Tekirdağ\'da aldı ve eğitimlerini burada aldı. Onun için Türkiye\'nin önsözü olarak nitelendirilen Çanakkale\'nin önsözü 57\'nci Alay\'dır. 57\'nci Alay\'ın da önsözü Tekirdağ ve Tekirdağlılardır. Neden Atatürk\'ü ve Tekirdağ\'ı itibarsızlaştırıyorlar? Bundaki amaç ne? Şimdiye kadar Çanakkale\'deki, 57\'nci Alay\'daki şehitliğimiz üzerinde sembolik taşlar vardı ve bu sembolik taşlarda Tekirdağlı şehitlerin isimleri yazmaktaydı. Bu isimler nedensiz bir şekilde, hiçbir açıklama yapmadan kaldırıldı. Bizim tüm şehitlerimize saygı ve sevgimiz sonsuz. Onların isimleri neden yazılıyor gibi bir düşüncede değiliz. Tekirdağ\'ın şehitlerinin ismi neden kaldırılıyor? Hem de hiçbir sebep yokken. Biz bunu merak ediyoruz. Sadece Tekirdağlı şehitlerimizin isimleri kaldırılmadı. Bunun yanında Atatürk\'ün sözleri de kaldırıldı. Hem Tekirdağ hem de Atatürk itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Bu isimlerin kaldırılması Tekirdağlıları gücendirdi. Buna üzülmeyen hiçbir Tekirdağlı olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak da duyarlı davranarak Meclis\'e soru önergesi sundu. Kendisine de bu duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Biz diyoruz ki, bu isimleri unutturmaya kimsenin gücü yetmeyecek.\"

57\'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, Tekirdağlı şehitlerin isimlerinin şehitlikten kaldırılmasına tepki göstererek bu konuyu her platformda dile getireceklerini ifade etti.



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