T24 - Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava etkisini gösterirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, kar ve tipi nedeniyle 574 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini yitirmedi. Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da eksi 22, Erzurum'da eksi 20, Kars'ta eksi 15, Ardahan'da eksi 14, Bayburt'ta eksi 10, Erzincan'da eksi 6 ve Iğdır'da eksi 4 derece olarak ölçüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 124, Ağrı'da 148, Iğdır'da 14 ve Ardahan'da 5 olmak üzere toplam 291 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Bu arada Erzurum'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan Karayazı-Göksu, Karayazı-Elmalıdere-Erzurum-Ağrı, Hınıs-Varto-Halilçavuş ve Karaçoban-Karagöz karayollarının karla mücadele çalışması sonrası ulaşıma açıldığı bildirildi.

Muş

Muş merkez ve ilçelere bağlı 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Şeyhmus Yentür, tipi nedeniyle yüksek bölgelerde bulunun köy yollarının yeniden ulaşıma kapandığını belirterek, ''Ekipler son yağan karın ardından, köy yollarının büyük bölümünü ulaşıma açmıştı. Ancak 3 günden beri özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi sebebiyle, 150 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tipinin durması halinde kısa sürede tüm köylerimize ulaşımı sağlayacağız'' diye konuştu.

Bitlis

Bitlis'te tipi nedeniyle 133 köy yolunun ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ve yolların ulaşıma açılması için çalışıldığı bildirildi.

Bitlis il merkezinde 19, Adilcevaz'da 9, Ahlat'ta 14, Güroymak'ta 16, Hizan'da 32, Mutki'de 24, Tatvan ilçesindeyse 19 olmak üzere, toplam 133 köy yolunun tipi nedeniyle ulaşıma kapadığını belirten Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde 1 metre 45 santimetreyi bulan kar kalınlığının, yükseklerde 1 metre 60 santimetreye ulaştığını kaydetti.

Yetkililer, yüksek kesimlerde kar miktarının fazla olmasından dolayı, vatandaşı çığ tehlikesine karşı uyardı.