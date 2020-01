-570 bin dersliğe akıllı tahta konulacak ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, şubat ayında 17 ilde 52 okulda pilot uygulamayla projeyi hayata geçireceklerini belirterek, ''Etkileşimli tahtalar da bu okullarımızda yerlerini alacaklar. Tabletler için de çok uzun ve titiz çalışmalar yaptık'' dedi. 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bazı pilot illerde uygulamaya başlanacak FATİH Projesi'nin tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Dinçer ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi. FATİH Projesi'ne ilişkin bilgi aktaran Dinçer, ''Amacımız, ülkemizin her yerindeki öğrencilerin sosyo ekonomik durumu ve şartları ne olursa olsun bilişim teknolojilerinden yararlanabilmelerini sağlamak ve fırsat eşitliğini onlara sunmaktır'' diye konuştu. FATİH Projesi'nin beş temel bileşenden oluştuğunu anlatan Dinçer, ilk bileşenin donanım ve yazılım altyapısının sağlanması olduğunu, Türkiye genelinde toplamda 570 bin dersliğin etkileşimli tahta ve internet altyapısına kavuşacağını belirtti. Ayrıca her okula birer adet çok amaçlı yazıcı ve doküman kamera verileceğini de bildiren Dinçer, örgün eğitimdeki öğrenciler ile öğretmenlere tablet bilgisayar sağlanacağını kaydetti. Dinçer, ''Okullarımızdaki donanım alt yapısının iyileştirilmesi konusunda LCD panel etkileşimli tahta, çok amaçlı fotokopi makinesi, doküman kamera şartname çalışmaları tamamlanmış, sözleşme imzalanmıştır. 3 bin 657 ortaöğretim kurumumuzdaki kurulumlar, 2012 Eylül ayı sonuna kadar gerçekleştirilmek üzere planlandı'' diye konuştu. Etkileşimli tahta ve tablet bilgisayarlarla ilgili pilot uygulamalara yönelik alt yapıların şu anda büyük oranda tamamlandığını belirten Dinçer, FATİH projesi hayata geçirilirken kamuoyunda çok ciddi tereddütlerin olduğunu söyledi. Dinçer, projenin diğer bileşenlerinin ise öğretim programlarıyla uyumlu ve derslerde kullanılabilecek ses, video, animasyon gibi çoklu bileşenlerle zenginleştirilmiş, dersi destekleyen bilgisayar tabanlı e-içeriklerin hazırlanması, her ders için hazırlanan öğretmen kılavuz kitaplarının bilişim ve teknoloji kullanımına yönelik olarak güncellenmesi, hizmet içi eğitim ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir internet kullanımı sağlanması olduğunu anlattı. Bakan Dinçer, ''Önümüzdeki şubat ayında 17 ilimizde 52 okulumuzda pilot uygulamayla bu projeyi hayata geçireceğiz ve etkileşimli tahtalar da bu okullarımızda yerlerini alacaklar. Tabletler için de çok uzun ve titiz çalışmalar yaptık. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hangi nitelikleri taşıyan tabletlerin verileceğini uzun çalışmalarla ortaya koyduk'' diye konuştu. Pilot uygulamanın sonuçları kadar, dünyadaki değişim ve dönüşümlere paralel olarak sürekli gözden geçirilmesi, geliştirilmesi gereken bir alandan söz ettiklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti: ''Dolayısıyla yenilik ve değişime sürekli açık olacağız ve bu değişime kendimizi uydurabilecek esnekliği kaybetmeyeceğiz. Proje tüm okullarımızda hayata geçtiğinde her okulda çok fonksiyonlu yazıcı ve doküman kamera; her derslikte etkileşimli tahta ve kablolu internet bağlantısı olacak. Her öğretmenin ve öğrencinin de tablet bilgisayarı olacak. Öğrencilerimiz de tablet bilgisayarlarını yine evlerinde de internet hizmeti alacak şekilde kullanabilecekler.'' Basın toplantısında bakanlık yetkililerince akıllı tahta ve içeriği anlatıldı, tablet bilgisayar örnekleri salonda dağıtılarak içeriklerinin incelenmesi sağlandı.