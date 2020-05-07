57 yaşındaki Evander Holyfield ringlere dönüş kararı aldı!

Boks dünyasının efsane isimlerinden Evander Holyfield, 57 yaşında ringlere geri dönmeye hazırlanıyor.



53 yaşındaki Mike Tyson’a Avustralya’dan gelen maç teklifinin ardından şimdi de 57 yaşına giren Evander Holyfield, ringlere döneceğini açıkladı.

Bir gösteri maçına çıkacak olan Evander Holyfield, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısınız? Hepinizin beklediği an… Şampiyon geri döndü" ifadelerini kullandı.

Yapacağı dövüş hakkında da bilgi veren Evander Holyfield, "Ringlere geri döneceğimi duyurmak isterim. Unite 4 Our Fight etkinliğinde gerçekleştirilecek bir gösteri maçında dövüşeceğim" dedi.

Evander Holyfield, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise yaklaşan maç için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünden bahsetti.

Mike Tyson kulağını ısırmıştı

Mike Tyson ve Evander Holyfield arasında 1997 yılının yazında yapılan boks maçı hafızalardan kolay kolay çıkmayacak bir olay sahne olmuştu.



İkilinin 7 ay önce Evander Holyfield’in kazandığı maçın rövanşında ringe çıktıkları maçın 3. raundunda Mike Tyson, herkesin şaşkın bakışları arasından rakibinin kulağını ısırmıştı.