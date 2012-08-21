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Yaşam

57 senedir 9 TL'ye hastalarını muayene ediyor

ABD'de 'Kahraman doktor' olarak anılan Russell Dohner adlı doktor hastalarından muayene için sadece 5 dolar talep ediyor

21 Ağustos 2012 15:13

ABD ’nin Illinois eyaletinin Rushville kentinde yaşayan  87 yaşındaki Dr. Russell Dohner mesleğe başladığı 1955 yılından beri kalp krizi geçirdiği gün hariç bir gün bile işini aksatmadan çalışıyor.

Muayenehanesi 57 yıldır her gün güneş doğmadan hastalarla doluyor. Doktor hastalarından muayene karşılığında 5 dolar (9 TL) ücret talep ediyor.

BBC televizyonuna konuk olan 87 yaşındaki Dohner doğup büyüdüğü şehirde komşularının yardımına koşmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Acil vakalarda olay yerine giderek hastalara müdahale eden Dohner şöyle konuştu: “Rushville’in bir doktora ihtiyacı vardı. Ben de bunu bildiğim için mezun olduktan sonra burada kaldım.”

Bugüne kadar hiç tatil yapmadığını söyleyen Dohner sadece kalp krizi geçirdiği zaman bir süreliğine hastalarıyla ilgilenememiş. Bütün hayatını hastalarına adayan Dr. Dohner hizmet ettiği şehirde “Kahraman doktor” olarak anılıyor. (ntvmsnbc)

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ABDkahraman doktorIllinois eyaletiRushvilleRussell Dohner9tl muayene

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