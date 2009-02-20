57 CHP milletvekili, Sevigen için ne düşünüyor?

57 CHP milletvekilinden 19’u Sevigen’in istifa etmesini isterken, 19’u ‘yorum yok’, 14’ü ‘parti yönetimi karar versin’, 2’si ‘önce açıklığa kavuşsun’ dedi. Görevde kalsın diyenlerin sayısı ise 3’te kaldı



Milliyet, İstanbul Beşiktaş’taki 23 katlı Selenium Panorama arsasının satışı için kendisinin de dâhil olduğu kâr ortaklığı protokolü hazırlanması konusunda, “Etik olmayabilir ama ‘çok büyük’ etik olmayan bir şey yok” diyen CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen hakkında CHP milletvekillerinin nabzını tuttu.

57 CHP milletvekilinden 19’u Sevigen’in partideki görevlerinden istifa etmesi gerektiğini dile getirirken, 19’u “yorum yok” diyerek destek vermekten kaçındı. 14 milletvekili ise bu konuda yönetimin bir karara varması gerektiğini belirtti. 2 milletvekili durum açıklığa kavuşuncaya kadar beklenmesi ve gereğinin daha sonra yapılması gerektiğini vurgularken, 3 milletvekili “Görevine devam etmeli, sakınca yok” dedi.



‘Gereğini yapmalı’ diyenler



Sevigen’in istifasını isteyenler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sayın Sevigen gereğini yapmalı” sözlerini örnek gösterdi. Milletvekillerinin değerlendirmeleri şöyle:

Şükrü Elekdağ (İstanbul): Ağır şaibe, partideki görevlerinden değil, partiden de istifa etmelidir.

Selçuk Ayhan (İzmir): İddialar doğruysa görevini bırakmalı.

Ali Rıza Öztürk (Mersin): İddialar doğruysa bunun partisi olmaz. Ama yargısız infaz da olmaz.

Haluk Koç (Samsun): Ya istifa etmeli ya da görevden el çektirilmelidir.

Orhan Ziya Diren (Tokat): En güzelini Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Bırakmalı.

Osman Coşkunoğlu (Uşak): Mahkûm edemeyiz ama CHP için duyarlı davranıp istifa etmelidir.

Atila Kart (Konya): Etik ihlal var, parti görevlerinden ayrılmalıdır.

Ali Arslan (Muğla): Masum olduğunu kanıtlayana kadar o görevden ayrılmalı.

Vahap Seçer (Mersin): Gereğini yapmalı. Bunun adı istifa ise istifa etmesi gerekir.

Tansel Barış (Kırklareli): Artık takdir Sevigen’in kendisine aittir.

Necla Arat (İstanbul): Sevigen gereği neyse yapmalıdır.

Yaşar Ağyüz (Gaziantep): Çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendimize batırmalıyız. İstifası geç bile kalmıştır.

Hakkı Suha Okay (Grup Başkanvekili): Kılıçdaroğlu’nun sözü en doğrusu.

Hüsnü Çöllü (Antalya): Sonuçta Sevigen CHP etiği ile gelişmiş olan birisi, doğru olanı bilir.

Tayfur Süner (Antalya): Etik değil, ayrılmalı. Kılıçdaroğlu ne diyorsa onu diyorum.

Fatih Atay (Aydın): Doğru olan, başkasını suçlarken aynı şeyi yapan arkadaşımızın da ayrılmasıdır.

Abdullah Özer (Bursa): Gerçeklik payı varsa gereğini yapmalı.

Ahmet Küçük (Çanakkale): Ben Sevigen’in bütün onurlu CHP’liler gibi davranacağına inanıyorum.

Atila Emek (Antalya): Sevigen konuyu değerlendirmeli.





‘Bekleyelim’ diyenler



Osman Kaptan (Antalya): Beklenmeli, iddialar netleşsin, bunlardan sonra Sevigen de gereğini yapmalı. Kendisi de böyle söylüyordu zaten.

Erol Tınastepe (Erzincan): Ortada bir belge yok. Olayın netleşmesini beklemek bazım. Ondan sonra arkadaşımız duyarlı birisidir, kararını kendisi verir.





‘Parti bilir’ diyenler



Sevigen hakkında ne yapılması gerektiği konusunda Baykal ve parti yönetiminin karar vermesini isteyen 14 milletvekili ise şöyle:

Malik Ecder Özdemir (Sivas), Durdu Özbolat (Kahramanmaraş), Ali Koçal (Zonguldak), Engin Altay (Sinop), Muharrem İnce (Yalova), Derviş Günday (Çorum), Mevlüt Coşkuner (İsparta), Abdurrezzak Erten (İzmir), Bülent Baratalı (İzmir), Eşref Karaibrahim (Giresun), İsa Gök (Mersin), Suat Binici (Samsun), Ergün Aydoğan (Balıkesir), Ramazan Kerim Özkan (Burdur)





Açık destek verenler



Sevigen’e destek veren 3 milletvekili şöyle:

Çetin Soysal (İstanbul): Bu süreçte görevine devam etmeli.

Hikmet Erenkaya (Kocaeli): Olayların içinde olmadığını düşünüyorum.

Zekeriya Akıncı(Ankara): Usulsüzlük ilişkisi içinde olduğuna inanmıyorum. Görevini sürdürmesinde sakınca yok.



‘Yorum yok’ diyenler



Gürol Ergin (Muğla), Ahmet Ersin (İzmir), Kemal Anadol (Grup Başkanvekili), Ali Oksal (Mersin), M.Şevki Kulkuloğlu (Kayseri), Turgut Dibek (Kırklareli), Mevlüt Aslanoğlu (Malatya), Akif Hamzaçebi (Trabzon), Ali İhsan Köktürk (Zonguldak), Birgen Keleş (İstanbul), İlhan Kesici (İstanbul), Bayram Meral (İstanbul), Hulusi Güvel (Adana), Şevket Köse (Adıyaman), Hüseyin Ünsal (Amasya), Yaşar Tüzün (Bilecik), Rasim Çakır (Edirne), Algan Hacaloğlu (İstanbul), Eşref Erdem (Ankara).





