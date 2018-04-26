56'NCI ADALET NÖBETİ'NE TAHLİYE EDİLEN AVUKAT AKIN ATALAY DA KATILDI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu bulunan avukatlar için başlatılan ve her hafta gerçekleştirilen Adalet Nöbeti\'ne, tahliye edilen Akın Atalay da katıldı.

Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında tutuklu bulunan avukatlar için başlatılan ve her hafta Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda gerçekleştirilen Adalet Nöbeti\'nin 56\'ncısı tutuldu. Avukatlar, Cumhuriyet davasında dün tahliyesine karar verilen son tutuklu avukat Akın Atalay\'ın da katıldığı nöbet için adliyenin atriumunda toplandı. Themis heykellerinin altında bir süre nöbet tutan avukatlar, daha sonra adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Gazetesi davası sanıklarından Murat Sabuncu, Ahmet Şık, avukat Bülent Utku\'nun da bulunduğu açıklamaya, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da destek verdi.

\"MAALESEF TÜRKİYE\'DE ADALET VE YARGI DENİLEN ŞEY YOKTUR\"

Adiye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Akın Atalay, \"Keşke şunu diyebileceğim bir ülkede olsaydım: \'Keşke adaletin er geç yerini bulacağına hiç şüphe etmedim. Hukukun bir gün egemen olacağına, geri geleceğinden hiç şüphem olmadı\' gibi laflar, sözler edebilseydim. Buna hiç inanmadım baştan beri, çünkü resmi doğru görmek zorundayız. Maalesef Türkiye\'de adalet ve yargı denilen şey yoktur şu anda\" dedi.

\"BU KARAR KAMUOYUNA MESAJDIR\"

Mahkemenin kendilerini \"terör örgütü üyesi olmakla\" suçlayamadığı için \"terör örgütüne yardım etmekle\" suçladığını söyleyen Atalay, \"Fakat netice olarak terör örgütlerine, hepsine beraber yardım ettiğimiz hem de yayın yoluyla yardım ettiğimiz gerekçesiyle terör örgütü üyesi diye ceza verdiklerinden daha fazla ceza verdiler. Kamuoyuna hala uyanamamış olanlara, uykuya yatmış olanlara demek istiyorlar ki yargının durumu bu düzeye geldi. Tam rezalet ve sefalet safhasındayız. Hala bundan da anlayamıyorsanız bu karar nedeniyle daha ne diyelim. Bence bu mesajı vermek için böyle bir hüküm oluşturdular. Ben onu bizim lehimize beraat kararı diye yorumluyorum. Bizim kişilerle, insanlarla işimiz yok. Biz değerlerle ve sistemlerle uğraşmaya devam edeceğiz. Görünen o ki çok büyük gedikler açtık\" diye konuştu.

KERESTECİOĞLU: \"BÜTÜN SİYASİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK DİLİYORUM\"

Atalay\'ın ardından konuşan HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise \"Bütün siyasi tutsaklara özgürlük diliyorum. Bu ülke için de özgür, mutlu, yaşanabilir bir gelecek diliyorum. Bunu hep birlikte kuracağız. 24 Haziran\'dan sonra daha fazla nefes alabileceğimiz bir ülke yaşayacağız\" dedi.

TANRIKULU: \"BU HÜKMÜ VERENLER TARAFINDAN BİR SABIKA BELGESİ OLARAK TARİHTE YERİNİ ALACAK\"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da davanın Cumhuriyet Gazetesi\'nin kurumsal kimliğine karşı açılmış bir dava olduğunu belirterek \"Bu mahkemenin hükmü dün ceza alan arkadaşlarımız tarafından bir övünç belgesi olacak. Bu hükmü verenler tarafından da bir sabıka belgesi olarak tarihte yerini alacak\" diye konuştu.

BARO BAŞKANI DURAKOĞLU: \"BİZ DAHA ÖNCE DE BUGÜNLERDEN GEÇTİK\"

İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu da \"Bu mücadelelerimizin temelinde yatan en büyük olgu demokrasi olgusudur. Biz avukatlar olarak bu mücadelenin tarihini yazan insanlarız. Biz daha önce geçtik bugünlerden. Şimdi OHAL\'den geçiyoruz. Buradan da geçeceğiz. Biz hancıyız bunlar yolcu. Biz çok iktidar gördük, daha çok iktidar göreceğiz. Biz şimdiye kadar o kadar çok kişiyi yolcu ettik ki, 24 Haziran\'da göreceksiniz yine ellerimizi sallayacağız birilerini yolcu edeceğiz\" dedi. Açıklamaların ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Akın Atalay açıklama

-Filiz Kerestecioğlu

-Sezgin Tanrıkulu

-Mehmet Durakoğlu

-Genel ve detaylar



