56 yllık otomobilline müşteri arıyor

Zonguldak 'ta, makine mühendisi 59 yaşındaki Erol Topaloğlu, 1952 model Citroen marka otomobilini satışa çıkardı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu Fen Tetkik Daire Başkanlığı'nda görev yapan Erol Topaloğlu, çocukluğunda filmlerde gördüğü, resimlerini biriktirdiği 1952 model Citroen marka otomobilini, 20 yıl önce hurdadan 1150 marka satın aldı. Çocukluk hayallerini süsleyen otomobile 39 yaşında sahip olan Topaloğu, kendi atölyesinde motorunu topladığı aracın kaportasını yeniledi. Otomobili uzun süre kullanan Topaloğlu, 5 yıl önce Mercedes marka yeni bir otomobil satın aldı. Citroen'i garaja çeken Topaloğlu, daha çok yeni aldığı aracı kullanmaya başladı.



Topaloğlu, eski olması nedeniyle bakımı zor olan otomobilini satışa çıkardı. 35 bin YTL'ye alıcı çıkmasına rağmen 60 bin YTL isteyen Topaloğlu, ``Bu otomobil Türkiye'de sayılıdır. Birkaç tane vardır. En orijinali bende. Büyüğünden küçüğüne bir çok hayranı var'' dedi. 56 yaşındaki otomobilinin 48 beygir ve 1100 motor gücüne sahip olduğunu belirten Topaloğlu, şunları söyledi:



``Mercedes alınca, ikisinin birlikte bakımı zor oluyor. Özellikle bu eski olduğu için daha bir özenli bakmak gerekiyor. Açıkçası eskisi gibi özen gösteremiyorum. Bu da beni üzüyor. Bu yüzden satmak istiyorum. Ama alıcı çıkmazsa da torunlarıma hediye ederim.''

