T24 LogoT24 Logo
Gündem

56 yıldır hamallık yapıyor

Sefer TALAY/BUHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, 56 yıldır hamallık yapan Mehmet Ali Dede (76), ilerleyen yaşına rağmen günde 2-3 kamyon yükü indirip, yükleme yapıyor

16 Ocak 2019 18:36

Sefer TALAY/BUHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, 56 yıldır hamallık yapan Mehmet Ali Dede (76), ilerleyen yaşına rağmen günde 2-3 kamyon yükü indirip, yükleme yapıyor.
Burhaniye’de yarım asırdan fazal süredir hamallık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Ali Dede, çalışkanlığıyla takdir topluyor. Cumhuriyet Mahallesi\'nde yaşayan Dede, 4 çocuğunu hamallıkla kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi. Burhaniye Tarım Kooperatifi’nde çalışan Dede, \"Yaşım 76, devamlı bu işi yapıyorum. Aşağı yukarı 20 yaşında başladım. Sağlığım iyi. Bu işi çok seviyorum. Sağlığım elverdiği sürece bu işe devam edeceğim\" dedi.
Burhaniye Tarım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Hanebakan da \"Kurumumuzda çalışmakta olan Mehmet Ali amcamız ilerlemiş yaşına rağmen çok çalışkan. 76 yaşında olmasına rağmen hamallık yapmakta. Azimli çalışmasından dolayı takdir ediyoruz. Gerçekten günlük 2-3 kamyon yükü indirip, yükleyebiliyor. Gençlere örnek olmasını diliyorum. Azimli çalışmasından dolayı onu tebrik ediyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefer TALAYBUHANİYE Balıkesir DHA BALIKESİRin BurhaniyeAli DedeBurhaniyedeMehmet Ali DedeCumhuriyet MahallesiDedeBurhaniye Tarım KooperatifindeAşağıSağlığımBuBurhaniye Tarım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24