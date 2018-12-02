56 yıl sonra öğretmene duygusal ziyaret

Can ÇELİK- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- MERSİN\'de bir holdingde yöneticilik yapan Mehmet Dönmez (68), 56 yıl aradan sonra sınıf öğretmeni Meliha Şükran Karakullukçu\'yu (85) Adana\'daki evinde ziyaret etti. Uzun bir süreden sonra öğretmenini yeniden görmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Dönmez, \"Çocukluk günlerime döndüm\" dedi.

Mersin\'de bir holdingde yönetici olan Mehmet Dönmez, öğrenim gördüğü Hatay\'ın İskenderun ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu\'nda öğretmeni olan Meliha Şükran Karakullukçu\'yu Adana\'daki evinde ziyaret etti. Namık Kemal İlkokulu\'nda 1957-1962 yılları arasında görev yaptığını belirten emekli öğretmen Meliha Şükran Karakullukçu, 56 yıl sonra öğrencisini karşısında görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Çok mutlu olduğunu, daha önce Mehmet Dönmez ile telefonla görüştüğünü belirten Karakkullukçu, şöyle konuştu:

\"Mehmet Bey beni özel günlerde arıyordu. Fakat bir dönem benim telefonum bozuldu. Ondan sonra Mehmet Bey ile bir daha konuşamadık. Bir gün evde otururken çocuklarıma Mehmet Bey\'in bana ulaşamadığını ve bu duruma üzüleceğini söyledim. Nitekim kendisi bana ulaşamayınca ağlamış. Neyse ki numarasını tekrardan bulduk, konuştuk. Türkiye\'nin birçok kentinde görev yaptım. Yüzlerce evladım oldu. İşte evlatlarımdan birisi olan Mehmet Bey de 56 yıl sonra beni görmeye geldi. Günümüzdeki öğrenciler de aynı hassasiyeti gösterirlerse ve öğretmenlerine değer verirlerse bizler çok mutlu oluruz.\"

Yıllar sonra birbirini gören Dönmez ve Karakullukçu uzun bir süre sohbet ederek eski günleri yad etti. Dönmez, bundan sonra sık sık Adana\'ya gelerek öğretmenini ziyaret edeceğini söyledi.

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