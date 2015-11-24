56 yaşındaki kadın, HES çalışmasını engellemek için iş makinesinin önüne atladı

Artvin'in Arhavi İlçesi'nde mahkememin daha önce iki kez 'ÇED olumlu' raporunu iptal ettiği Kavak Hidroelektrik Santral projesi kapsamında inşaat sahasına yol ve köprü yapımı için iş makinelerinin jandarma eşliğinde çalışmaya başlaması tepkilere neden oldu. İnşaat sahası girişinde toplanan bir grup tepki gösterdi, iş makinesinin önüne oturarak çalışmayı engelleyen 56 yaşındaki Leyla Öncel jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Muhammet Kaçar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Kamilet Vadisi'nde 3 yıl önce yapımına başlanan ve şehir içerisinde planlanması nedeniyle tepki çeken Kavak HES projesi için daha önce verilen ÇED raporu, Rize İdare Mahkemesi tarafından iki kez iptal edildi. Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de çalışmayı mühürleyerek durdurdu. Ancak firmanın 1'inci ÇED raporunun iptaline ilişkin itirazı üzerine Danıştay bozma kararı verdi. Firma bu karar üzerine bugün Jandarmalar eşliğinde vadiye gelerek iş makineleri ile HES inşaat alanına yol ve köprü yapımı için çalışma başlattı. Olayı haber alan bir grup vatandaş bölgede toplandı, çalışma yapan şirket yetkililerine tepki gösterdi.

Kendini iş makinesinin önüne attı

Jandarmanın şantiye alanına girmelerine izin vermediği gruptan Leyla Öncel, yan tarafta bulunan yaya köprüsü üzerinden koşarak karşıya geçti, kendini çalışan iş makinesinin önüne attı. Kepçe operatörüne tepki gösteren Öncel, 'Mühürlü sahada çalışıyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Hiçbir yetkili kurumun burada çalıştığınızdan haberi yok. Nereden izin aldınız? Bize de izin belgenizi gösterin" diyerek çıkıştı. İş makinesinin önünde oturan Leyla Öncel bir ara kepçeye yaslandı. İş makinesi operatörünün kepçeyi hareket ettirmesi ile yere düşen Leyla Öncel'e jandarma ekipleri yardım etti.

Jandarma zorla gözaltına aldı

Bir süre iş makinesinin önünde oturan Leyla Öncel, daha sonra jandarma ekiplerince zorla yerinden kaldırılarak gözaltına alındı. Jandarma aracına bindirilen Öncel ifadesi alınmak üzere Arhavi İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Bu sırada Jandarma aracının önüne çıkan kadınlar, Öncel' in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hakkında soruşturma başlatılan Leyla Öncel'in de iş makinesi operatöründen şikayetçi olduğu belirtildi. Leyla Öncel'in karakola götürülmesinin ardından yöre sakinlerinin de bölgeden uzaklaşmaı üzerine iş makinesi yeniden çalışmaya başladı.